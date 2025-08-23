OL – Metz : avant-match, horaire, diffusion TV

L’Olympique Lyonnais reçoit Metz ce samedi à 21 h 05 au Parc OL pour la deuxième journée de Ligue 1.

Avant-match

L’OL veut confirmer son début de championnat et lancer une dynamique positive devant son public. Après avoir remporté leur premier match face à Lens (0-1) dans la douleur, les Lyonnais doivent enchaîner et montrer leur solidité collective. De son côté, Metz veut créer la surprise et décrocher un résultat loin de ses bases. Pour ce premier rendez-vous à Décines, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Incertain à J-2, Corentin Tolisso tiendra sa place ce samedi. Ainsi, l’OL doit prendre les trois points dès maintenant face à un adversaire abordable. Cela permettra à l’équipe d’éviter la pression au classement pour la suite de la saison.

Quel arbitre pour OL - Metz ?

L’arbitre central désigné est Éric Wattellier, un officiel expérimenté de Ligue 1, habitué des matchs des joueurs lyonnais : il les a déjà dirigés trois fois la saison dernière, avec un bilan mitigé (une victoire contre Lille, deux défaites contre Brest et le PSG)

Sur quelle chaîne voir OL - Metz ?

L'arbitre de la rencontre donnera le coup d’envoi à 21 h 05 au Parc OL. Pour les supporters qui ne pourront pas se rendre au stade, la rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+, la nouvelle plateforme officielle du championnat de France. Les commentateurs pour cette rencontre seront Smaïl Bouabdellah et Benjamin Nivet dans un rôle de consultant.