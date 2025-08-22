Resté en salle jeudi à deux jours de la rencontre, Corentin Tolisso est finalement bien présent dans le groupe de l'OL. De là à voir le capitaine débuter contre le FC Metz ce samedi ?

Il n'y avait qu'une réponse qui restait en suspens jeudi après les conférences de presse de Paulo Fonseca et Tyler Morton. Absent de la séance collective, à deux jours de la venue de Metz, Corentin Tolisso allait-il pouvoir tenir sa place ? Son entraîneur avait confié vouloir attendre la séance de ce vendredi pour définitivement trancher et la réponse est finalement positive. Pour les retrouvailles de l'OL avec son public, le capitaine sera bien de la partie puisqu'il fait partie du groupe de 21 joueurs retenus par Fonseca, après avoir participé à la séance du jour. Une bonne nouvelle pour la formation rhodanienne mais aussi les supporters, Tolisso étant l'une des têtes de gondole du nouveau projet décidé dans la capitale des Gaules.

Patouillet en dehors du groupe avec l'arrivée de Greif

En délicatesse avec son mollet, comme ce fut le cas lors de l'amical avec le Bayern Munich, le milieu français doit gérer un corps qui l'avait épargné la saison passée. Cette petite alerte va-t-elle pousser Paulo Fonseca à revoir ses plans par rapport à Lens ? Comme il y a une semaine, l'entraîneur lyonnais peut compter sur un groupe au complet, en dehors des absences de longue date d'Orel Mangala et Ernest Nuamah. Il n'aura donc que l'embarras du choix. Cela l'a d'ailleurs déjà poussé à laisser Enzo Molebe, de retour à l'entraînement cette saison et qui jouera en réserve, et Mathieu Patouillet en dehors du groupe. Le jeune portier, en tribunes à Bollaert, fait les frais de l'arrivée de Dominik Greif, qui prendra place sur le banc ce samedi (21h05).

Le groupe de l'OL : Descamps, Diarra, Grief - Abner, Kluivert, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Karabec, Mikautadze, Moreira