Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL
Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL (AFP PHOTO / JEFF PACHOUD / AFP)

9 janvier 2016 : l’OL s’offrait un beau cadeau contre Troyes

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Pour l’inauguration du Parc OL le 9 janvier 2016, l’OL recevait Troyes pour la 20e journée de Ligue 1. Cette première avait été plus que réussie avec une large victoire 4-1.

    Il n’a pas réussi à devenir le meilleur buteur de l’histoire du club en ne prolongeant pas son contrat l’été dernier. Mais Alexandre Lacazette restera à jamais comme le premier buteur de l’histoire au Parc OL. La symbolique est forcément belle alors que la première à Décines aurait pu tourner au vinaigre le 9 janvier 2016. Tout avait été réuni pour que la fête soit un franc succès. Mais qui pouvait deviner ce qui allait se passer sur le terrain à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 ? Personne. Dans l’histoire, Corentin Jean ou tout autre joueur de l’ESTAC auraient pu être ce fameux buteur. Fort heureusement, dans cette fin d’après-midi, toutes les planètes avaient été alignées pour que ce jour soit une réussite.

    55 169 spectateurs pour cette première

    Sur une série de six matchs sans victoires (dont cinq défaites), l’OL était loin d’être en pleine confiance pour sa première à Décines. L’atmosphère autour de cette rencontre contre Troyes a galvanisé tout un club pour ne pas avoir de fausse note. Devant 55 169 spectateurs, Lacazette avait délivré ce nouveau stade dès la 18e minute. L’égalisation troyenne à la 67e avait clairement mis un coup de froid. Mais l’OL ne pouvait se permettre une telle déconvenue après avoir raté sa dernière en championnat à Gerland quelques semaines plus tôt. "Je me souviens du but d'Alex. Tout est encore dans ma tête, se souvient Corentin Tolisso. Et je me souviens aussi du but de Jordan Ferri lors de ce match . C'est un très bon ami à moi. C'était vraiment une belle fête."

    Portés par les enfants du club que sont Rachid Ghezzal (72e) et Jordan Ferri (81e), l’OL s’est offert un beau succès pour sa première à Décines. Deux cent trente-trois autres matchs du club lyonnais ont eu lieu depuis.

    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - ven 9 Jan 26 à 10 h 45

      Ohhh oui, quelle journée !
      J'avais "gagné" deux places pour le match inaugural grâce à une "Plaque des Lumières" que j'avais acquise, avec le nom de mon Père le mien et le texte; " L'OL ? Une formidable raison d'aimer le foot" et qui est apposée à l'entrée du "Groupama Stadium" sur le mur Sud de l'Allée des Lumières à côté de "Laurent Fournier".

