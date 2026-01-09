Actualités
Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille

OL : malgré sa taille, Greif est "en difficulté dans les airs"

  par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Parmi les fautifs du but encaissé par l'OL à Monaco, Dominik Greif a encore une certaine marge de progression. Comme Lucas Perri avant lui, le Slovaque n’est pas vraiment souverain dans les sorties aériennes, ce que regrette Nicolas Puydebois.

    Il avait déjà été pointé du doigt à l’occasion du nul frustrant au Paris FC fin octobre. Après des débuts réussis, Dominik Greif avait essuyé ses premières critiques dans le but de l’OL. Loué pour son jeu au pied qui permet à la formation lyonnaise d’aspirer son adversaire, le Slovaque avait fait preuve de quelques approximations sur certaines situations. Que ce soit dans la lecture de la profondeur ou même sur des sorties aériennes. Pourtant, avec son double mètre, Greif devrait en imposer. Ce n’est pas toujours le cas et le premier déplacement de l’année 2026 à Monaco a encore mis ces axes d’amélioration en lumière.

    N’y étant pas allé franchement dans sa sortie devant Coulibaly, Dominik Greif a entre autres permis à Monaco d’égaliser. Il n’a pas été le seul fautif sur l’égalisation, mais son manque d’autorité a joué un mauvais tour à son équipe. "Les grands gardiens en général ne sortent pas. C’est un vrai problème, a souligné notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Les sorties au sol, c’est plus de la gestion de profondeur et pour le coup, Greif a été fautif sur ce match contre Monaco".

    "Barthez ou Coupet avaient une bonne vélocité et motricité"

    Ce fut sans conséquence puisque l’OL est reparti de Principauté avec les trois points (1-3). Néanmoins, dans le foot moderne, Dominik Greif incarne cette défaillance que l’on peut voir chez les gardiens actuels. Dans le club lyonnais, Lucas Perri avait déjà eu ces lacunes et d’autres exemples comme Gianluigi Donnarumma confirment la thèse avancée par notre consultant. "On veut des grands gardiens, sauf qu’ils n’ont pas la mobilité de jambes pour avoir une meilleure précision dans leurs déplacements et faire de bonnes sorties aériennes. C’était le propre de Barthez ou Coupet, des gardiens avec un bon gabarit, une bonne vélocité et une bonne motricité pour faire de bonnes sorties aériennes."

    Très bon sur sa ligne, Greif sait sur quoi il doit encore travailler pour devenir une muraille infranchissable.

    1 commentaire
    1. Monark
      Monark - ven 9 Jan 26 à 10 h 33

      Pas que malheureusement. C’est surtout dans ses (non) sorties qu’il me fait flipper. On l’a encore vu à Monaco.
      Mais il n’a que 28 ans , il peut progresser sur ses points faibles.

      

    derniers commentaires
