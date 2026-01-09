OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18

En guise de reprise de la compétition, les U18 masculins et féminins attaquent par la coupe. Un déplacement à Annecy pour les joueurs de Florent Balmont et la réception de Montpellier pour les joueuses de Rachel Saïdi.

Ne pas tomber dans le piège de la coupe et encore plus avec ces conditions météorologiques. Ce week-end, les U18 de l’OL attaquent l’année 2026 avec la Coupe Gambardella pour les garçons et la Coupe Nike féminines pour les filles. Une reprise loin d’être en douceur avec ces matchs couperets. Ce n’est pas le temps glacial qui règne en Auvergne Rhône-Alpes qui va arranger les choses, surtout pour les joueurs de Florent Balmont. Bien lancés en championnat, ils se déplacent en Haute-Savoie pour les 32es de finale de Gambardella ce dimanche à 14h30 au Parc des Sports. Face à Annecy, pensionnaire de Régional, les jeunes Lyonnais ne veulent pas d’une sortie de route brutale, quand la première partie de saison a donné de vrais espoirs pour cette année.

Un adversaire coriace pour les U18 lyonnaises

De titres en fin de saison, il en est forcément question aussi pour les joueuses de Rachel Saïdi. Ayant terminé leur première phase de championnat avec 10 victoires en 10 matchs, les joueuses de l’OL Lyonnes sont attendues. Avant de penser à la phase Élite, il y a une entrée en lice en coupe à bien gérer. Le tirage au sort a quelque peu facilité les choses avec un match à la maison ce dimanche à 14h30 à Meyzieu. Seulement, l’adversaire sera coriace avec Montpellier, qui a terminé à la deuxième place de son groupe avec 23 points sur 30 possibles. Loin d’être une partie de plaisir donc pour les U18 lyonnaises.