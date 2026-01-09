Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U19 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18

  • par David Hernandez

    • En guise de reprise de la compétition, les U18 masculins et féminins attaquent par la coupe. Un déplacement à Annecy pour les joueurs de Florent Balmont et la réception de Montpellier pour les joueuses de Rachel Saïdi.

    Ne pas tomber dans le piège de la coupe et encore plus avec ces conditions météorologiques. Ce week-end, les U18 de l’OL attaquent l’année 2026 avec la Coupe Gambardella pour les garçons et la Coupe Nike féminines pour les filles. Une reprise loin d’être en douceur avec ces matchs couperets. Ce n’est pas le temps glacial qui règne en Auvergne Rhône-Alpes qui va arranger les choses, surtout pour les joueurs de Florent Balmont. Bien lancés en championnat, ils se déplacent en Haute-Savoie pour les 32es de finale de Gambardella ce dimanche à 14h30 au Parc des Sports. Face à Annecy, pensionnaire de Régional, les jeunes Lyonnais ne veulent pas d’une sortie de route brutale, quand la première partie de saison a donné de vrais espoirs pour cette année.

    Un adversaire coriace pour les U18 lyonnaises

    De titres en fin de saison, il en est forcément question aussi pour les joueuses de Rachel Saïdi. Ayant terminé leur première phase de championnat avec 10 victoires en 10 matchs, les joueuses de l’OL Lyonnes sont attendues. Avant de penser à la phase Élite, il y a une entrée en lice en coupe à bien gérer. Le tirage au sort a quelque peu facilité les choses avec un match à la maison ce dimanche à 14h30 à Meyzieu. Seulement, l’adversaire sera coriace avec Montpellier, qui a terminé à la deuxième place de son groupe avec 23 points sur 30 possibles. Loin d’être une partie de plaisir donc pour les U18 lyonnaises.

    à lire également
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts 12:30
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Quel bilan au Parc OL depuis dix ans ? 11:45
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18 11:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : malgré sa taille, Greif est "en difficulté dans les airs" 10:15
    Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL
    9 janvier 2016 : l’OL s’offrait un beau cadeau contre Troyes 09:30
    Lucas Mocio, gardien formé à l'OL
    Lucas Mocio (ex-OL) prend sa retraite sportive 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : jour de quart de finale pour le Sénégal de Niakhaté (OL) 08:00
    Gérard Collomb aux côtés de Jean-Michel Aulas à l'inauguration du Parc OL en janvier 2016
    Il y a dix ans, l’OL embarquait pour son aventure à Décines 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Coupe de France : l'OL Lyonnes aimerait effacer l'affront 08/01/26
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : 4 Fenottes avec l'équipe de France U16 08/01/26
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : suivi par l'OL, Noah Nartey ne veut pas prolonger à Brøndby  08/01/26
    Avant l'OL, un autre club rhodanien jouera la Coupe de France 08/01/26
    Changement d'arbitre pour Lille - OL en Coupe de France 08/01/26
    Coupe Gambardella : Annecy - OL, aux bons souvenirs d'Houssem Aouar et de Pierre Sage 08/01/26
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    OL : un millier de Lyonnais à Lille dimanche 08/01/26
    Aïssa Mandi, défenseur de Lille
    Lille se passera d'Aïssa Mandi face à l'OL en Coupe de France 08/01/26
    Saint-Étienne - OL Lyonnes : les supporters jugent "injuste" l'interdiction de déplacement 08/01/26
    Philippe Eullafroy (à gauche) avec Johann Louvel, directeur de l'OL Académie, lors d'une venue au Dakar-Sacré Coeur
    Nouveau départ à l'OL Académie 08/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut