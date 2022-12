OL - Académie : le bilan des U19 à mi-saison

Cinquièmes après 15 journées de championnat, les U19 de l'OL restent en course pour les phases finales. Egalement qualifiés en 32es de Gambardella, ils ont bien redressé la barre après un départ poussif.

Depuis dimanche dernier et la qualification pour les 32es de finale de la Coupe Gambardella, les U19 de l’OL sont en vacances. Avant une reprise le week-end du 7 janvier 2023 du côté de Nîmes pour la coupe, les joueurs d’Eric Hély vont pouvoir faire le vide après une première partie de saison intense mais surtout compliquée. Avec de nombreux joueurs de la génération 2004 qui sont montés à l’étage supérieur avec le groupe de National 2, l’entraîneur lyonnais a dû presque dû repartir d’une feuille blanche. Certains comme Marsin, Fuhrer ou encore Mounsesse, retenu avec les pros pour le match amical contre Sochaux, étaient déjà là mais il fallait à toute cette génération 2005 s’acclimater au lourd héritage laissé la saison dernière.

"Une première partie de saison correcte, avec un début de saison difficile. Mais avec l’aide de tous les autres coachs et de différents joueurs de 2004 et 2005, on a bien redressé la tête et on termine ce mois de décembre avec les encouragements, a déclaré Eric Hély au micro d’OLPlay. On a progressé tout au long de cette saison. On avait une équipe jeune qui progresse au fil des matchs."

Après un début de saison poussif avec notamment seulement deux victoires en six matchs, les coéquipiers de Romain Perret ont redressé la barre. Quatre victoires de suite en octobre avant un nouveau creux en novembre (3 nuls) et deux exploits au moment de partir en vacances contre Troyes et Auxerre. Cinquième à 4 points de la seconde place, l’OL n’a pas fait une croix sur la qualification mais va devoir confirmer dans une phase retour qui a déjà commencé. Avec la Coupe Gambardella qui vient de se greffer au calendrier 2023.

Meilleurs buteurs des U19 de l’OL :

Thiema Gueye (2005) : 9 buts

Romain Perret (2005) : 6 buts

Pape Fuhrer (2005) : 4 buts

Yannis Lagha (2004) : 3 buts

Mathys De Carvalho (2005) : 3 buts