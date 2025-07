Sur la BBC, la joueuse anglaise, Lucy Bronze, a évoqué le choc contre la France à l'Euro ce samedi, regrettant notamment la non-sélection de Wendie Renard.

Ce samedi 5 juillet à 21 heures, l'équipe de France ouvre son Euro 2025. Au programme, une rencontre face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre (2022). Cinq Lyonnaises figurent dans le groupe des Bleues en Suisse : Diani, Katoto, Majri, Sombath et Bacha. En revanche, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard ne font pas partie de cette aventure européenne. Les joueuses de Laurent Bonadei se retrouvent dans un groupe relevé avec les Anglaises, les Hollandaises et les Galloises.

"Nous avons beaucoup de respect pour l'équipe de France"

L'ancienne latérale droite de l'OL Lyonnes, Lucy Bronze (2017-2020, 78 apparitions), s'est exprimée au sujet de ce match spécial. "Il y a beaucoup de respect entre les deux équipes parce que nous nous sommes affrontées si régulièrement. Je ne pense pas que la France craigne nécessairement l’Angleterre. Elles ont juste beaucoup de respect et pensent que nous avons une équipe très talentueuse. C’est la même chose avec elles", commence-t-elle.

"Nous pouvons nous mesurer immédiatement aux grandes équipes. Il n’y a pas de surprise pendant le tournoi. Nous connaissons la norme que nous devons respecter. Quand on arrive dans ces tournois, on veut jouer les grands matchs contre les meilleures joueuses. Pourquoi ne pas le faire dès la première rencontre ?", conclut-elle.

"Ne pas prendre une joueuse comme Wendie peut affaiblir les Bleues"

Par ailleurs, elle a tenu à donner son avis sur le choix de ne pas sélectionner Wendie Renard. Au micro de la BBC, elle n'a pas mâché ses mots : "Wendie est une bonne amie. Elle est l’incarnation de ce que je décrirais comme une figure de capitaine. Quand j’étais à Lyon, dans tout ce qu’elle faisait en tant que personne et en tant que joueuse, il n’y avait rien à redire. Je suis sûr qu’elle sera dévastée de ne pas participer à l'Euro".

"Le manager a pris une autre direction. C’est comme ça que le football fonctionne parfois. C’est un grand choc. Je voulais jouer contre Wendie. Pour moi, ne pas prendre quelqu’un comme ça peut affaiblir l’équipe de France. Je veux jouer contre l’équipe de France la plus forte", ajoute l'internationale anglaise aux 124 sélections.