Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Cinq joueuses de l'OL joueront l'Euro avec la France en juillet. Mais pas Wendie Renard ni Eugénie Le Sommer. Une décision qu'a justifiée, à nouveau, le sélectionneur Laurent Bonadei.

Visiblement, la genèse de cette décision est arrivée il y a peu. Comme pressenti après la liste pour les rencontres de Ligue des nations, Laurent Bonadei a maintenu sa confiance au même noyau dur. Ce qui signifie que Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ne participeront pas à l'Euro programmé au mois de juillet. Une nouvelle officialisée jeudi lors de l'annonce des 23 Bleues convoquées.

Sur Téléfoot ce dimanche matin, Laurent Bonadei a encore une fois expliqué le pourquoi de cette sentence. Car il faut dire que cela ajoute une pression supplémentaire sur le sélectionneur si les résultats ne suivent pas. "Ce choix est le fruit d'une longue réflexion, a affirmé l'entraîneur. Lorsque au mois d'avril, nous avions joué et gagné quatre matchs (deux en réalité, NDLR), avec une utilisation réduite de ces joueuses, j’ai pensé que cette équipe pouvait s’émanciper de leur présence."

L'Euro comme test grandeur nature

Pour l'instant, les Bleues s'en tirent assez bien, avec quatre victoires sur les quatre dernières parties. Elles ont battu la Suisse deux fois (0-2 et 4-0), la Norvège (2-0) et l'Islande (0-2) sans la défenseure, et pratiquement sans la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle a disputé seulement 14 minutes face aux Suissesses en avril. Autre absente, Kenzi Dali, qui a elle joué une demi-heure, toujours contre le même adversaire.

Malgré tout ce virage important et brusque, les Françaises espèrent enfin décrocher un titre international, avec notamment cinq Fenottes dans leurs rangs : Alice Sombath, Selma Bacha, Kadidiatou Diani, Amel Majri et Marie-Antoinette Katoto. Pour cela, il faudra déjà sortir d'une poule avec l'Angleterre, le Pays de Galles et les Pays-Bas. Un groupe relevé, comme un premier test pour cet effectif rajeuni.