Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto (Photo by Darren Staples / AFP)

Après deux matchs de Ligue des Nations, les Bleues se préparent pour disputer l'Euro 2025 en Suisse. Toujours sans Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, l'équipe de France comptera cinq joueuses de l'OL Lyonnes dont Katoto.

En recrutant Marie-Antoinette Katoto, l'OL Lyonnes n'a pas seulement signé une attaquante de talent. Le club a rajouté une internationale de plus dans son effectif. Internationale française qui plus est. Alors forcément, ce jeudi, au moment d'annoncer la liste des 23 Bleues, Laurent Bonadei a cité une joueuse lyonnaise de plus par rapport à sa liste d'il y a quelques jours pour la Ligue des Nations. Elles seront cinq à représenter l'OL Lyonnes dans les prochaines semaines à l'occasion de l'Euro 2025 qui se tient en Suisse. La nouvelle recrue rhodanienne fait logiquement partie du groupe retenu et elle sera en bonne compagnie.

Diani bien présente

Elle devra patienter pour retrouver Wendie Renard puisque la capitaine lyonnaise n'a pas été retenue par le sélectionneur, marquant très clairement la fin de son histoire avec les Bleues. Néanmoins, Katoto retrouvera Selma Bacha, dont elle est proche, Kadidiatou Diani, qui avait dû écourter son dernier rassemblement, Amel Majri et Alice Sombath qui a fait bonne impression pendant le dernier rassemblement. Après quelques jours de repos, les joueuses françaises entameront leur préparation à l'Euro à compter du 11 juin.