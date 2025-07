Mercato : Kadewere (ex-OL) signe en faveur de l'Aris Salonique

Comme attendu, Tino Kadewere (Nantes) s'est engagé avec l'Aris Salonique, en Grèce. Un transfert qui ne devrait rien rapporter à son ancien club, l'OL.

Grand voyageur au cours de sa carrière, Tino Kadewere va découvrir un nouveau pays et un autre championnat. Ce mardi, le Zimbabwéen s'est officiellement engagé avec l'Aris Salonique, une formation grecque. Un an et demi après son arrivée à Nantes en provenance de l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt, il a signé pour trois ans, jusqu'en 2028, en faveur du 5e de la précédente SuperLeague.

En janvier 2024, l'avant-centre avait rejoint les bords de l'Erdre en prêt avec une option d'achat. Un transfert définitif à l'été 2024, avec le maintien des Jaunes et Verts en Ligue 1. Lors de l'exercice 2024-2025, il n'a pu apparaître qu'à douze reprises avec les Nantais (un but), la faute a plusieurs blessures, notamment à cuisse et aux mollets.

Un transfert "gratuit"

Dans l'opération, l'OL aurait pu espérer récupérer un petit quelque chose, ayant inclus au moment de son départ un intéressement de 25% en cas d’un éventuel futur transfert. Mais a priori, il ne touchera rien, puisque l'attaquant rejoindrait l'Aris Salonique "gratuitement", les Canaris intégrant seulement un pourcentage à la revente. Cependant, les deux clubs n'ont pas communiqué sur le montant de la transaction.

Kadewere évoluera aux côtés d'un certain Lindsay Rose, lui aussi passé par l'Olympique lyonnais. Mais le défenseur central souhaite quitter l'équipe grecque, comme il l'a confié au mois de juin.