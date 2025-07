OL : une attaque en quête d'expérience

Aujourd'hui, le secteur offensif de l'OL paraît très léger. Surtout, il ne compte aucun élément d'expérience, puisque seul Georges Mikautadze a plus de 23 ans.

A lui seul, Alexandre Lacazette (297) a disputé plus de rencontres de Ligue 1 que tout le secteur offensif actuel de l'Olympique lyonnais réunis (133). Idem pour Rayan Cherki (146). Présentement, l'OL dispose de trois attaquants référencés, entre Georges Mikautadze (24 ans), Malick Fofana (20 ans) et Ernest Nuamah (21 ans, blessé). On ajoutera à ce contingent les très jeunes Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) et Enzo Molebe (17 ans), ainsi que Rémi Himbert (17 ans).

Un total assez léger pour doubler championnat et Ligue Europa. Surtout, il apparaît clairement que tous ces garçons manquent cruellement d'expérience. Mikautadze (24 ans) est certes un international confirmé (37 capes avec la Géorgie). Il est cependant encore un peu tôt pour le qualifier "d'ancien".

Le recrutement pour combler ce déficit ?

Fofana et Nuamah comptent tous les deux à peine trois saisons pleines au haut niveau. Et ce n'est pas la venue d'Afonso Moreira qui viendra combler ce déficit. Prometteur, le footballeur de 20 ans n'en reste pas moins un pari sur l'avenir pour le club rhodanien.

Il n'est pas dit qu'il ne recrute pas un ou des éléments pour compenser cela, néanmoins, il misera en attendant sur ces éléments talentueux, mais seulement au début de leur carrière. Loin de la profondeur dont dispose d'autres écuries en Ligue 1.