Ligue 1 : le choc OL - OM le dimanche 31 août à 20h45

Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

S'il affrontera Lens dès la première journée, l'OL passera un gros test le 31 août. Il recevra l'OM lors de la 3e journée de Ligue 1 (20h45).

En voilà un test de caractère pour une équipe qui se cherche. Nous le savions depuis l'annonce du calendrier de la Ligue 1 fin juin, l'OL recevra l'OM très tôt dans la saison, dès la troisième journée. On se doutait que cette rencontre serait désignée comme le choc de ce week-end. Nous en avons eu la confirmation ce mardi.

La LFP a diffusé la programmation de la troisième journée du championnat, plaçant comme attendu l'affiche entre Lyonnais et Marseille le dimanche soir. Elle clôturera le 31 août. Un duel que l'on pourra suivre sur la plateforme Ligue 1+, le nouveau diffuseur principal de la compétition. Coup d'envoi à 20h45 pour cette confrontation "olympique".

Des premières réponses sur cet OL

Auparavant, les hommes de Paolo Fonseca auront défié Lens à l'extérieur le 16 août (17 heures), puis accueilli Metz (23 août, 21h05) dans ce qui sera la première rencontre à domicile de l'exercice 2025-2026. Rien d'équivalent néanmoins à cette opposition contre Marseille, qualifié pour la Ligue des champions. Mais on se dit qu'après trois matchs, on en saura plus sur cet OL.

La 3e journée de Ligue 1 :