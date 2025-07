Ligue 1 : l'OL se rendra à Lens le samedi 16 août

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1, l'OL se déplacera à Lens. Les retrouvailles avec Pierre Sage se tiendront le samedi 16 août et seront diffusées sur beIN Sports (17h).

À un mois de la reprise de la Ligue 1, l'OL en sait un peu plus sur son calendrier. Les supporters lyonnais étaient dans l'attente de savoir quand les joueurs de Paulo Fonseca se rendront dans le nord de la France et c'est désormais chose faite. Si la LFP n'a toujours pas communiqué la programmation de cette 1re journée de Ligue 1, beIN Sports, diffuseur officiel du championnat, a vendu la mèche. En effet, le directeur des antennes Florent Houzot a confirmé que Lens - OL se jouera le samedi 16 août à Bollaert.

Les retrouvailles avec Sage forcément attendues

Comme c'était déjà la saison passée avec DAZN et cette année avec la plateforme Ligue1+, la chaîne du groupe qatari diffusera chaque journée la rencontre du samedi 17h. Les supporters lyonnais devront donc se brancher sur beIN Sports dès 16h pour suivre l'avant-match entre les Sang et Or et les hommes de Paulo Fonseca, qui sera toujours en tribunes suite à sa longue suspension prononcée en mars dernier. L'occasion très certainement d'avoir un focus assez prononcé sur les retrouvailles entre l'OL et Pierre Sage, désormais en poste à Lens.