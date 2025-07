Mercato : l’OL sur la piste Lees-Melou ?

Dans le but de se renforcer, l’OL pisterait Pierre Lees-Melou, milieu de Brest. À 32 ans, il ne représente malgré tout pas forcément un choix sur l’avenir.

Est-ce que les affaires vont commencer à se décanter du côté de l'OL, un mois après le début officiel du mercato estival ? Ces dernières heures, Afonso Moreira a été aperçu du côté du centre d'entraînement de Décines et devrait représenter la première recrue de l'été dans les rangs lyonnais. Le Portugais pourrait-il voir un second renfort débarquer rapidement ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une piste venue tout droit de Ligue 1 serait dans les petits papiers de la cellule de recrutement. D'après L'Equipe, l'OL aurait ciblé Pierre Lees-Melou pour renforcer l'entrejeu de Paulo Fonseca.

Encore deux ans de contrat à Brest

Le milieu de terrain a souvent fait l'objet de critiques ces derniers mois et dans ce mercato estival, plusieurs éléments ont la porte sortie grande ouverte. On pense notamment à Jordan Veretout, proche du Qatar, Nemanja Matic et son très gros salaire, ou encore Paul Akouokou, qui est dans le groupe sans véritable projet d'avenir à l'OL. En marge de ces départs espérés, la formation rhodanienne aimerait donc attirer Lees-Melou, qui a pour lui de bien connaitre le championnat de France. Le joueur de 32 ans pourrait se laisser séduire par la perspective de jouer la Ligue Europa, après avoir goûté à la Ligue des champions la saison passée. Reste à savoir si Brest est vendeur et surtout à quel prix pour un joueur cadre qui possède encore deux années de contrat.