Grégory Doucet, maire de Lyon (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Très certainement adversaires aux prochaines municipales de Lyon en 2026, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas n’hésitent pas à s’envoyer quelques piques par médias interposés. Le maire de Lyon pointe la responsabilité de l’ancien président dans la vente de l’OL à John Textor.

Quand sport et politique s’entremêlent, cela ne fait jamais bon ménage. Malheureusement, la situation catastrophique de l’OL ces dernières semaines et même derniers mois ne peut laisser insensible personne. D’ailleurs, dans ses remerciements pour ses premiers pas de présidente de l’OL, Michele Kang n’avait pas manqué de saluer le soutien des élus locaux comme Grégory Doucet, Bruno Bernard (président de la Métropole) ou encore Laurence Fautra (maire de Décines). Toutefois, le club lyonnais reste un enjeu politique en tant que tel et un peu de récupération ne fait jamais bien de mal.

Depuis la chute de John Textor, Jean-Michel Aulas multiplie les sorties, que ce soit face caméra ou sur les réseaux sociaux. L’occasion pour lui de pointer la mauvaise gestion del'Américain, alors qu’il n’a toujours pas annoncé sa candidature aux municipales de 2026. Cependant, cela n’a pas empêché Doucet de lui envoyer une pique dans un entretien accordé à L’Equipe. "Un de vos confrères écrivait récemment que la DNCG, au moment de la vente de l'Olympique Lyonnais, pointait les risques (du modèle). Oui, il a nécessairement une responsabilité."

"Il a été un remarquable président, on ne peut pas lui enlever"

Sur fond de bataille pour la mairie de Lyon, même si là n’est pas la question, Grégory Doucet regrette donc que Jean-Michel Aulas n’a su observer les potentiels risques qu’encourait le club en le vendant à Textor. Il a touché un joli pactole au passage, même si IDG Capital et Pathé lui ont clairement forcé la main pour vendre. De quoi le dédouaner ? Pas forcément, mais "il a été un remarquable président de l'OL. Personne ne peut lui enlever ça, nuance l’actuel maire. Les grandes heures de l'OL ont été sous sa présidence. Il a su s'entourer. Quand j'évoque Jean-Michel Aulas, et inversement quand il évoque ma politique de la ville, il y a une dimension politique."