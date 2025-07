OL : Kang remercie les politiques de Lyon pour leur soutien

Présidente de l'Olympique lyonnais et de l'OL Lyonnes, Michele Kang a souligné le soutien sans faille des élus locaux de la ville de Lyon.

Ce mercredi 9 juillet, l'Olympique lyonnais a vu son horizon s'éclaircir. En effet, Michele Kang et Michael Gerlinger ont passé avec succès l'audition d'appel devant la DNCG. Le club rhodanien évite une relégation en Ligue 2 et se maintient ainsi en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Après des mois et des mois de doute, les supporters lyonnais sont enfin soulagés. Ils peuvent voir l'avenir avec un peu plus de sérénité et d'ambition.

En revanche, il reste encore du travail à effectuer avant de retrouver une équipe capable de jouer les premières places en championnat. Le mercato estival, dicté notamment par un plan de discipline financière, revêt d'ores et déjà une grande importance dans l'optique de rester au contact, le plus possible, des cadors de la Ligue 1.

"Nous ne pourrons jamais assez les remercier"

De son côté, Michele Kang a tenu à dire merci aux différents politiques de la ville de Lyon. "Je voulais aussi remercier les élus locaux. Bruno Bernard, président de la Métropole, a d'ailleurs envoyé une lettre de soutien. Le maire de Lyon et son équipe ont fait de même. Laurence Fautra (maire de Décines) a également été présente. Et ce genre de soutien signifie vraiment beaucoup pour nous tous et nous ne pourrons jamais assez les remercier. En cette période difficile, c'est ce qui nous a poussés à travailler encore plus dur. Il ne s'agit même pas de savoir si nous avons de l'argent ou non. Il s'agit de restaurer et de protéger l'héritage et l'intégrité du club", affirme-t-elle. Alors que John Textor et sa politique s’étaient mis à dos les élus locaux, Michele Kang réussit une fois de plus là où son prédécesseur a échoué. Reste désormais à voir si cela tiendra dans la durée.