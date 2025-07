Mercredi, la délégation lyonnaise s'est déplacée en nombre à Paris. Pas moins de neuf personnes ont assisté Michele Kang et Michael Gerlinger devant la commission d'appel de la DNCG. Parmi elles, Jean-Pierre Conte, un des actionnaires d'Eagle Football, et Mark Affolter, représentant d'Ares et administrateur d'Eagle Football BidCo.

Mercredi soir, Michele Kang affichait un large sourire, satisfaite du travail bien fait. Il faut dire qu'en l'espace de neuf jours, l'Américaine a réussi à faire ce que John Textor n'avait pas réussi en deux ans. Convaincre la DNCG et empêcher ainsi la rétrogradation de l'OL en Ligue 2. Cela a été un travail de longue haleine, "jour et nuit" et la présidente n'a pas manqué de souligner que ce fut une action collective. "C'était assez incroyable que tous les prêteurs, les actionnaires, les partenaires et les partenaires commerciaux ont travaillé ensemble. Clairement, comme vous pouvez l'imaginer, chaque parti a son propre intérêt et sa position, mais nous avons laissé tout ça derrière et nous avons vraiment travaillé ensemble pour résoudre ce problème. Certains de ces prêteurs ont mis plus d'argent pour résoudre la situation, et je l'ai fait, ainsi que plusieurs autres partenaires."

L'emprise grandissante d'Ares ?

Ayant remis la main à la poche pour convaincre la DNCG, Michele Kang a aussi pu compter sur un soutien le jour J. Pas moins de neuf personnes représentaient l'OL mercredi matin pour l'audition. La présidente et Michael Gerlinger bien évidemment, mais aussi Thierry Sauvage. L'ancien directeur général de l'OL Groupe a joué un rôle prépondérant auprès de Kang pour comprendre les rouages du gendarme financier. À leurs côtés, deux poids de l'actionnariat d'Eagle Football avec Jean-Pierre Conte ainsi que Mark Affolter. La présence de ce dernier est loin d'être anodine puisque l'Américain est le représentant d'Ares, le fonds qui avait prêté 400 millions d'euros à John Textor pour acheter l'OL. Il est l'un des trois administrateurs d'Eagle Football BidCo aux côtés de Textor et Chris Mallon, qui œuvre aussi pour Ares et présent à Décines ces dernières semaines. Preuve que l'emprise est de plus en plus forte ?