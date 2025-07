Ligue 1 : les dirigeants réagissent au maintien de l'OL

Vincent Labrune, président de la LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

De Vincent Labrune à Olivier Létang, plusieurs dirigeants ont réagi après l'annonce du maintien de l'OL en Ligue 1. Ils se disent heureux, surtout "pour le football français".

Évidemment, il y a ce qu'on déclare devant les médias, et le discours que l'on tient en privé. Jeudi, de nombreux dirigeants du football français étaient présents pour assister au lancement officiel de la nouvelle chaîne Ligue 1+, nom de la plateforme qui diffusera huit rencontres du championnat par week-end. Il fut aussi question de la décision de la commission d'appel de la DNCG de maintenir l'OL dans l'élite.

Chacun y est allé de son petit mot encourageant, même Vincent Labrune, que l'ancien président du Eagle Football Group, John Textor, a plusieurs fois critiqué. Le patron de la LFP se dit "ravi de pouvoir compter sur l'Olympique lyonnais, pour la chaîne, mais aussi pour le foot français, les supporters et la ville de Lyon. On peut saluer le travail colossal qui a été fait. Ce n'était pas une mince affaire."

"Pas de passe-droit", pour Labrune

Il tenait d'ailleurs à remettre certaines choses au point. "Ceci étant, c'est une situation complexe et il n'y a pas de passe-droit, a affirmé l'ancien Marseillais. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Lyon que tu vas être traité différemment de l'US Orléans qui est en National. Il y avait des règles strictes édictées cette saison par la DNCG."

Du côté de la Fédération et de Philippe Diallo, on souligne "l'action de Michele Kang et des actionnaires pour éviter le naufrage. L'OL est un des monuments de notre football. Au moment du lancement de cette chaîne, avoir un club comme ça en L1 est important pour notre championnat", a appuyé le patron de la FFF.

La mise en garde de Létang

Quant aux concurrents des Rhodaniens, Waldemar Kita (Nantes) s'est réjoui qu'un "grand club comme Lyon soit avec nous". Pierre Ferraci (Paris FC), dont l'historique avec les Lyonnais est mouvementé, assure que le septuple champion de France "apporte forcément en plus, ça fait du bien. Mais Reims est aussi une équipe historique et il est en L2. J'ai une pensée pour eux."

Quant à Olivier Létang, s'il voit d'un bon œil ce maintien de l'OL "pour la Ligue 1", il met tout de même en garde. "Il faut respecter les règles. Si Lyon était reparti en L2, ils auraient construit un projet différent. Il ne faut pas de funambules qui mettent en danger les institutions, a rappelé le Lillois. Ce n'est pas le premier, il y en a un autre à qui on a donné d'autres clubs, et on a vu ce qu'il en a fait."

Pas encore tiré d'affaire, l'Olympique lyonnais n'en est pas non plus au même point que Bordeaux avec Gérard Lopez. Il a toutefois frôlé la catastrophe, et cela doit lui servir de leçon. A lui, mais au reste du football français également.