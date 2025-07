Michele Kang, présidente de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain du maintien de l’OL en Ligue 1, les garanties apportées par Michele Kang commencent à filtrer. L’apport en cash n’aurait pas été si éloigné de celui de John Textor. À la différence que l’argent était bien présent.

Mercredi, elle n’a pas pu s'empêcher une petite pique, à peine cachée à son prédécesseur. Si Michele Kang s’est bien gardée de prononcer le nom de John Textor, l’Américaine a clairement pointé du doigt son voisin en Floride en annonçant avoir apporté la preuve que la trésorerie du club était bien disponible et pourrait couvrir d’éventuels contretemps. Chose qui n’avait pas été faite lors des précédentes auditions par John Textor. C’est en substance tout ce qui aurait fait la différence entre l’audition du 24 juin et celle du 9 juillet, à écouter la présidente de l’OL. D’après les informations récoltées par L’Equipe, cela serait en partie vrai puisque les montants engagés en appel ne seraient pas si éloignés de ceux présentés il y a quinze jours.

La promesse de ne plus revoir Textor dans l'équation

Dans les chiffres, l’OL a posé sur la table 124 millions d'euros en tout : 87 millions en cash plus 37 millions de garanties. Seulement, l’argent mis en avant serait avant tout de l'argent tangible, pas avec des lettres d’intention comme John Textor avait l’habitude de le faire. Le nom de l’Américain serait d’ailleurs revenu bien plus d’une fois durant l’audition de mercredi matin. La commission d’appel de la DNCG aurait souhaité avoir la certitude que le patron d’Eagle Football Holdings ne revienne pas dans le jeu. Une promesse qu’a confirmée Michele Kang, preuve de sa volonté de s’impliquer et d’en finir avec les magouilles.