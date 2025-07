L’OL affrontera Majorque en Autriche le 30 juillet

Dans le cadre de sa préparation estivale, l’OL se rendra en Autriche pour un stage. Au cours de cette semaine, le club lyonnais affrontera Majorque le 30 juillet.

Avec la validation du maintien en Ligue 1, l’OL y voit plus clair. Aussi bien pour la saison à venir que pour sa préparation estivale. Les joueurs de Paulo Fonseca ont repris le chemin de l’entraînement depuis lundi et resteront entre Rhône et Saône pendant une majeure partie du mois de juillet. L’occasion de disputer deux matchs amicaux à huis clos : le premier contre Villefranche, le 19 juillet (10h30) puis un second contre le RWDM Brussels, quatre jours plus tard (23 juillet, 10h30) toujours au GOLTC. Il sera ensuite temps pour les Lyonnais de mettre les voiles pour le traditionnel stage estival. Comme annoncé sur notre site, l’OL se rendra une nouvelle fois à Innsbruck après avoir disputé un troisième amical à Hambourg, le samedi 26 juillet (15h).

Six amicaux au programme cet été

Pendant sept jours jusqu’au 2 août, les coéquipiers iront respirer l’air frais autrichien au cœur du Tyrol pour monter en puissance avant le retour de la Ligue 1. Au cours de cette semaine de travail, l’OL affrontera le RCD Majorque le mercredi 30 juillet (17h30) à Kufstein. Une autre rencontre se tiendra en Autriche, sans que l’on connaisse encore le nom de l’adversaire, même si des rumeurs font état d'une opposition contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. L’ultime test se tiendra le week-end du 9 août, à une semaine du déplacement inaugural à Lens pour l’ouverture de la Ligue 1.