Bataille en justice entre Textor et Iconic Sport

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Sommé par Iconic Sports de verser 80 millions d’euros il y a quelques jours, John Textor a contre-attaqué avec une action en justice.

Ce mercredi, l’OL joue sa survie en Ligue 1 et tout simplement dans le monde professionnel. Pour ce rendez-vous devant la commission d’appel de la DNCG, John Textor avait rapidement choisi de prendre du recul et de laisser la place à un nouveau duo. Cette doublette composée de Michele Kang et Michael Gerlinger a plus que mis en retrait l’Américain, qui n’est désormais plus le président de l’OL, mais reste le patron d’Eagle Football Holding. Selon le site Bloomberg, Textor a été poursuivi la semaine dernière à Londres par Iconic Sports, une société d'acquisition qui a tenté, mais échoué à fusionner avec Eagle Football Holdings, filiale de Textor.

Une fusion qui a échoué en 2023

Une attaque en justice qui n’a rien d’une surprise puisque Iconic Sports avait récemment annoncé son intention de récupérer 80 millions d’euros injectés dans Eagle dans le cadre du rachat de l’OL. Seulement, John Textor ne compte pas se laisser faire et a choisi de contre-attaquer. Il a lui-même intenté une action en justice contre Iconic et ses bailleurs de fonds. Il estime n'avoir pas eu toutes les connaissances sur les liens entre Iconic et le milliardaire russe Mikhaïl Fridman, sanctionné au Royaume-Uni. Textor juge que la banque suisse UBS Group AG, qui devait travailler sur le rapprochement avec Iconic, a refusé de s’impliquer en raison des relations antérieures entre Fridman et le bailleur de fonds.