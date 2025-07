L’OL veut à tout prix éviter un mercredi en enfer

Ce mercredi matin, l’OL joue sa survie en Ligue 1 et très certainement dans le monde professionnel. Devant la commission d’appel de la DNCG fédérale, le club lyonnais va devoir convaincre que le projet Textor est définitivement mort avec de vraies garanties financières.

Ces deux dernières années, John Textor n’a cessé de s’en prendre au PSG, club de la capitale. Pourtant, comble du dossier, c’est bien à Paris que l’avenir de l’OL va se jouer ce mercredi matin. L’Américain ne sera plus de la partie et ce n’est pas plus mal, mais les maux lyonnais sont encore loin d’être dissipés. Deux semaines après le coup de massue et la confirmation de la relégation administrative en Ligue 2, le club rhodanien va chercher à convaincre les instances de revenir sur cette décision.

Tout se jouera dans le XVe arrondissement de Paris et la pression est clairement sur Michele Kang et Michael Gerlinger. La nouvelle présidente de l’OL et son directeur général ont récupéré les pots cassés de Textor et vont devoir montrer leur bonne foi auprès de la commission d’appel de la DNCG fédérale. Car plus que le maintien en Ligue 1, c’est la survie de l’OL qui est en jeu ce mercredi matin.

Une inquiétude renforcée par le silence du club

Depuis maintenant dix jours, Michele Kang travaille sur le meilleur dossier à offrir aux instances françaises afin de maintenir le club dans l’élite. Il n’y a de toute façon pas cinquante solutions pour que l’Américaine parvienne à ses fins. Cent millions d’euros à apporter sur un compte courant estampillé OL et non Eagle Football et cent supplémentaires comme garantie pour la saison à venir. Le club a choisi d’adopter le schéma du silence radio et cela tranche avec l’ère Textor où l’optimisme était à chaque fois de mise avant que la déception ne l’emporte avec comme coup de grâce cette relégation en Ligue 2. On ne va pas se mentir, en cloisonnant sa communication, l’OL n’a rien laissé transparaitre, que ce soit positivement ou négativement.

Cela rajoute forcément une dose d’inquiétude chez les supporters, ces derniers ne sachant pas sur quel pied danser. Les dernières tendances font état que Kang ne remettrait pas au pot pour combler la totalité de la somme, mais seulement pour une partie. Bien maigre pour se montrer confiant quand il manque encore 70 millions d’euros à trouver. On a l’habitude de dire que le dernier jour du mercato est "le jour le plus long". Entre Rhône et Saône, ce mercredi 9 juillet en aura tous les contours. L’attente de la décision de la commission, attendue en fin de journée, va être interminable et tout l’environnement lyonnais espère une fin heureuse.

Les recours CNOSF et tribunal administratif encore possibles

Cela éviterait bien des tracas supplémentaires alors que le club a déjà pris du retard, que ce soit dans son recrutement ou même dans la planification de sa préparation estivale. Là encore, il ne faut pas avoir fait un bac scientifique pour comprendre qu’une décision négative de la commission n’enverrait pas l’OL en Ligue 2, mais bien à sa mort presque assurée. Avec un train de vie déjà bien trop au-dessus de la limite, le club ne pourrait assumer cette descente, malgré le poids d’Ares.

Cette issue ne conviendrait à personne, ce qui laisse penser que tout a été fait pour ne pas recevoir une deuxième mauvaise nouvelle en l’espace de quinze jours. Mais entre la réalité du terrain et les désidératas, la commission d’appel ne jugera que sur pièces. Dans ce mercredi en enfer, l’OL souhaite pouvoir enfin se tourner vers le sportif. Et éviter de se lancer encore un peu plus dans une bataille sans fin en se tournant vers le CNOSF puis le tribunal administratif pour assurer sa place en Ligue 1. Un chemin de croix qui ne serait bénéfique pour personne.