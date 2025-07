Lucas Paquetà buteur lors de Brésil – Corée du Sud (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

L'ancien milieu de terrain de l'OL, Lucas Paquetá, intéresse plusieurs clubs. Mais son avenir reste plombé par une décision de justice en attente.

En l'espace de deux saisons à l'Olympique lyonnais (2020-2022), Lucas Paquetá a laissé un doux et beau souvenir aux supporters lyonnais. Il a marqué 21 buts et délivré 13 passes décisives en 80 matchs sous la tunique blanche. Mais, au-delà de ses statistiques, l'international brésilien (55 sélections) s'est distingué par sa justesse technique et ses actions de grande classe. Il a régalé le public du Parc OL à plusieurs reprises.

Après son passage au sein du club rhodanien, le joueur de 27 ans a posé ses valises à West Ham en Premier League. Le club anglais a alors déboursé 61,63 millions d'euros (dont 18,68 de bonus) pour s'attacher les services du Carioca. L'OL possède d'ailleurs un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value à l'avenir. Depuis son arrivée en Angleterre en août 2022, Lucas Paquetá a disputé 120 rencontres avec les Hammers (18 buts et 14 passes décisives).

Une carrière freinée par une affaire judiciaire

En août 2023, Manchester City avait jeté son dévolu sur le milieu offensif. Les Cityzens étaient alors prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table pour le récupérer. Seulement voilà, la Fédération Anglaise le soupçonne, durant la même période, d'avoir violé des règles en matière de paris sportifs. L'ancien footballeur de l'OL s'embourbe dans une affaire extra-sportive qui va impacter son plan de carrière. Encore aujourd'hui, ce dossier judiciaire lui colle aux crampons.

Europe, Arabie saoudite ou Brésil ?

Le procès s'est déroulé début juin et le verdict devrait tomber d'ici quatre semaines, selon The Guardian. Toujours est-il que Lucas Paquetá continue d'attirer les convoitises de nombreuses écuries, même si ces dernières sont aussi dans l'attente d'un blanchiment du Brésilien. De son côté, West Ham souhaiterait toujours se séparer du milieu offensif.

De grandes équipes européennes seraient intéressées pour un montant compris entre 60 et 70 millions d'euros, d'après les informations de Foot Mercato. L'Arabie saoudite pourrait aussi se pencher sur le dossier de Lucas Paquetá. D'autres sources anglaises évoquent quant à elles un potentiel retour au Brésil. L'ex-Milanais devrait en tout cas alimenter les rubriques dans les jours à venir.