Mercato : Lucas Paquetà quitte officiellement l’OL pour West Ham

Lucas Paqueta et Ludovic Giuly (crédit : David Hernandez)

Arrivé à Londres samedi, Lucas Paquetà a passé avec succès sa visite médicale avec West Ham. Le meneur quitte l’OL contre un chèque de plus de 60 millions d’euros, bonus compris.

C’est une page qui se tourne à l’OL, celle de l’héritage de Juninho en tant que directeur sportif du club lyonnais. Si la fin de l’histoire s’est terminée en eau de boudin, le Brésilien avait au moins eu le mérite d’attirer Bruno Guimarães et Lucas Paquetà grâce notamment à cette connexion auriverde. Si l’aventure n’aura duré que deux saisons pour les deux joueurs, elle aura au moins permis de remplir les caisses lyonnaises. Six mois après son ami parti vers Newcastle, Lucas Paquetà va lui aussi découvrir la Premier League. Le meneur s’est officiellement engagé pour les cinq prochaines saisons avec West Ham contre un chèque de 42,95M€ plus 18,68 de bonus, soit 61,63 M€. Il faut ajouter à cela un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value.

Le milieu offensif a paraphé contrat de 5 ans avec la formation londonienne. Pour rappel, 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus. Il était arrivé dans le Rhône en septembre 2020 pour un montant de 20 M€.

21 buts en 80 matchs avec l'OL

La destination en a surpris plus d’un pour un joueur qui, malgré sa baisse de régime durant la deuxième partie de saison, était amené à rejoindre l’un des tops clubs européens cet été ou à l’hiver maximum. Mais, entre non-départs des indésirables et la somme dépensées par les Hammers, la séparation a été inéluctable. Après 80 matchs joués sous les couleurs lyonnaises, Lucas Paquetà quitte l’OL sur une victoire contre Troyes mais avec ce sentiment que l’aventure aurait pu durer encore quelques mois. Avec une plus-value de quarante millions d’euros lorsque les bonus seront atteints, l’OL a fait une belle opération financière. Sur le terrain, c’est une autre question…