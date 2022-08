A une semaine de la fin du mercato, l’OL a vu West Ham passer à l’action pour Lucas Paquetà avec une offre bien en-dessous des exigences lyonnaises. Le dossier du Brésilien prenant fin peu avant la clôture du mercato est finalement tout sauf une surprise.

Il fallait le voir pour le croire. En pleine conférence de presse pour un match de Ligue Europa Conférence, David Moyes a surtout l’artillerie lourde à la question d’un journaliste et a déclenché un vrai séisme à près de 1000km de Londres. En déclarant et confirmant les informations de Sky Sports selon lesquelles West Ham aurait fait une offre à l’OL pour Lucas Paquetà, l’entraîneur des Hammers a validé ce que de nombreux supporters lyonnais redoutaient. Voir le meneur brésilien partir dans les derniers jours ou heures du mercato. Il ne faut pas aller trop vite en besogne car l’offre même si officielle n’a pas été acceptée par l’OL. Mais finalement, si départ il y a dans ce money-time, ce serait tout sauf une surprise.

Ayant pris part à toute la préparation et titulaire dans l’entrejeu lyonnais lors des deux premiers matchs de championnat, Lucas Paquetà joue la carte du professionnalisme à fond. Le meneur se plait à Lyon mais, même s’il ne l’a pas dit publiquement, a rapidement fait comprendre à ses dirigeants après la fin de saison dernière qu’un nouveau challenge ne serait pas pour lui déplaire. Depuis ? Tout le monde souffle le chaud et le froid, sous-entend sans vraiment dire les choses, de quoi amplifier ce flou artistique autour de la situation de l’ancien de l’AC Milan.

"Il y a des propositions pour lui. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complètement dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, on a les moyens d'aller au bout de nos idées et des objectifs, indiquait Jean-Michel Aulas le 1er juillet dernier. Pour Lucas, évidemment le sujet s'est posé, on réfléchit. L’entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs."

Une offre loin de celle "impossible à refuser"

Une manière déguisée de faire passer le message que Lucas Paquetà souhaitait partir et que ce n’était pas l’OL qui le mettait dehors pour des raisons économiques comme ce fut le cas avec Bruno Guimarães. Du président à Peter Bosz en passant par Bruno Cheyrou, tout le board lyonnais a joué cette partition durant l’été , assurant que "Paquetà est un bon joueur et que l’OL veut garder tous les bons joueurs" mais que le marché et les envies personnelles pouvaient en décider autrement.

Représentant la plus grosse valeur marchande de l’effectif à l’instant T, Lucas Paquetà se retrouve lui aussi surpris. S’il n’a pas fait la meilleure seconde partie de saison de sa carrière, le gaucher avait marché sur l’eau durant les six premiers mois et espérait bien attirer un gros poisson. Finalement, entre le prix demandé par l’OL (plus de 60 millions d’euros) et un marché plutôt atone, les intérêts se sont limités à des clubs de "seconde zone" avec le nouveau riche Newcastle et West Ham, les deux seuls clubs ayant vraiment montré une envie, Manchester City étant plutôt dans l’attente.

Paquetà victime de l’échec estival lyonnais ?

A trois mois de la Coupe du monde, le joueur se retrouve dans une position qui l’a poussé à ne pas forcer un départ pour un départ. Indiscutable à l’OL, il peut tranquillement attendre le mercato hivernal pour trouver chaussure à son pied avec un club de plus grand standing, l’OL devant l’aider à rejoindre un top club après l’échec AC Milan. A West Ham, il sera titulaire malgré l’abondance de biens dans la formation de David Moyes. Les Hammers ne sont pas le nom le plus ronflant de Premier League mais la découverte du championnat anglais est presque vu comme une priorité pour le joueur. A Londres, le numéro 10 devrait "voir son salaire être multiplié par trois ou quatre" selon un journaliste anglais suiveur des Hammers.

Sportivement, le choix peut poser question s’il se finalise, économiquement, difficile de rivaliser surtout que tout ne se passe comme prévu dans les coulisses lyonnaises. Finalement, c’est bien l’opération dégraissage ratée de l’OL qui risque de pousser Lucas Paquetà vers la sortie. Le président Aulas a rappelé que le club n’avait pas d’obligation de vendre mais avec un effectif de 30 joueurs, Peter Bosz a, à de nombreuses reprises, lancé un appel d’urgence pour faire de la place. Candidats à un départ de par leur situation contractuelle, Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou Jérôme Boateng sont toujours là et c’est bien cette incapacité à vendre les indésirables qui peut expliquer un départ aussi tardif pour Lucas Paquetà.

"West Ham a un projet sur 3-4 ans"

West Ham l’a bien compris et est passé à l’action dans cette dernière ligne droite avant la clôture de mercato. Les 41 millions d’euros plus 9 de bonus n’ont pas encore convaincu l’OL qui en veut au moins dix de plus. Vu les sommes dépensées en Premier League, 50M€ pour Lucas Paquetà représenterait quoi qu’il arrive une bonne affaire pour les Hammers qui apprécient la polyvalence du joueur "capable de jouer 10, 8 ou comme faux numéro 9" selon les dires de David Moyes. Le coach anglais a pu voir au plus près les qualités de Paquetà lors du quart de finale de Ligue Europa la saison prochaine et voit dans le Lyonnais la pièce manquante à son projet.

A Londres, on nous glisse que "l’ambition est désormais d’aller tutoyer les places qualificatives pour la Ligue des champions dans les deux ou trois prochaines années. Le recrutement estival a été fait en ce sens et Paquetà sera une garantie technique supplémentaire." S’il a attendu le dernier moment pour dégainer dans le dossier Paquetà, West Ham s’est en effet montré actif durant l’été avec huit arrivées pour 139 millions d’euros. Le club londonien a les moyens de ses ambitions, comme toute formation anglaise. L’OL attend désormais qu’il fasse un effort supplémentaire dans les prochaines heures pour baisser la garde. En tout cas, en vendant Lucas Paquetà dans les derniers instants du mercato, pas sûr que le mercato estival lyonnais soit aussi positif qu’espéré lors de la présentation d’Alexandre Lacazette mi-juin…