En même temps que les championnats ont repris, le mercato est entré dans sa dernière ligne droite. Cette période réputée pour les achats de dernières minutes peut-elle sourire à l’OL ? A quinze jours de la fin, les ventes espérées sont encore loin d’être arrivées sur le bureau des dirigeants lyonnais.

Cet été, la France a été touchée par une vague de chaleur presque sans précédent. La canicule qui a frappé l’Hexagone n’a malheureusement pas eu les mêmes répercussions sur le marché des transferts. La fièvre acheteuse est loin d’avoir pris possession des clubs européens malgré la fin du Covid, le retour du public et tout ce qui en découle. Non, le mercato, sans dire qu’il a été calme, s’est montré plutôt sage mis à part quelques grands clubs comme le FC Barcelone ou Manchester City. Pas de quoi vraiment faire les affaires de l’OL… A quinze jours de la fin du marché des transferts, le club lyonnais est toujours en position d’attente. Comme de nombreux clubs européens, il est obligé de vendre avant de pouvoir faire ses derniers ajustements. Or, c’est un peu le serpent qui se mord la queue et pour le moment, rien ne bouge. Seulement, cette dernière ligne droit pourrait enfin permettre de faire bouger les lignes entre Rhône et Saône.

A l’heure actuelle, seul le départ de Léo Dubois est notable dans l’effectif de Peter Bosz et c’est bien maigre pour un entraîneur qui répète depuis plus d’un mois qu’avoir 30 joueurs à sa disposition est bien trop. Avec un match par semaine, on peut le comprendre et cette dernière quinzaine devrait être le théâtre de mouvements dans le sens des départs. Houssem Aouar devrait être le premier à faire ses valises.

Le milieu de terrain et le club semblent sur la même longueur d’onde pour un nouveau challenge et Nottingham Forrest a flairé la bonne affaire. Un contrat jusqu’en 2027 attendrait l’international tricolore en Premier League tandis que l’OL devrait récupérer entre 15 et 20 millions d’euros (bonus compris). Un compromis pour tout le monde et qui pourrait être la première pièce de l’échiquier lyonnais dans le sens des départs.

L’OL vraiment en position de force ?

Avec de nombreux joueurs en fin de contrat dans un an, l’OL n’est pas forcément dans une positon de force au moment d’attaquer cette fin de mercato. Après avoir été dans l’incapacité à vendre en début de mercato, le club pourrait se retrouver à jouer petits bras sur certains dossiers, histoire de ne pas perdre d’argent. Il est dit que Moussa Dembélé aurait reçu une offre de prolongation de la part des dirigeants lyonnais. Une initiative presque obligatoire pour le club mais si, comme le laissent supposer les médias anglais, Manchester United vient avec une offre bien loin des attentes du début de l’été, que faire ? Repousser pour rester droit dans ses bottes et ne pas vendre au rabais un attaquant qui reste sur la meilleure saison de sa carrière ?

Cette stratégie offensive a sa part de risque avec la possibilité de voir Dembélé repousser la prolongation et donc avoir fait une croix sur une dizaine ou quinzaine de millions qui aurait été la bienvenue. En souhaitant vouloir vendre assez vite, Bruno Cheyrou et la direction lyonnaise voulaient à tout prix s’éviter ce genre de tracas.

Cheyrou a mis la pression

Mais, malgré la pression mise dans les médias, le club n’est clairement pas en position de force dans ces dossiers de joueurs en fin de contrat dans un an comme avec Jérôme Boateng ou Damien Da Silva qui peuvent tranquillement finir leur contrat et choisir leur future destination dans six mois.

L’exemple Jason Denayer a rappelé que rien n’était acquis dans le foot et il est normal que chacun prêche sa paroisse et que personne ne se retrouve vraiment en tord. Seulement à la fin, c’est bien l’OL qui en subira le plus les conséquences économiquement.

Paquetà, symbole du « panic buy » ?

Le marché devrait logiquement s’emballer dans les prochains jours et l’OL devrait forcément y trouver son compte mais peut-être pas forcément pour les dossiers les plus urgents. Lucas Paquetà plait en Premier League et ce n’est plus un secret. Avec le souffle du « panic-buy » des dernières heures du mercato, des clubs anglais pourraient bien sortir le chéquier et aligner les zéros. La direction lyonnaise l’a d’ailleurs assuré, « en cas d’offres XXL, le dernier mot reviendra à Jean-Michel Aulas. » Le président lyonnais a répété que l’OL n’avait pas besoin de vendre le Brésilien cet été mais l’histoire a montré qu’un chèque à la hauteur des espérances avait souvent raison de la belle histoire.

Les supporters aimeraient forcément que le plaisir se prolonge encore un peu jusqu’à la Coupe du Monde et le mercato hivernal mais finalement, le dossier Paquetà, après celui d’Aouar, est peut-être celui qui aura le plus de chance d’aboutir d’ici à la fin de l’été…