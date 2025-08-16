Lens - OL : des nouveautés au niveau du règlement de la Ligue 1

Ce samedi, l’OL et Lens lancent leur saison au stade Bollaert. Cette rencontre donnera lieu à quelques nouveautés, intégrées dans le règlement 2025-2026 de la Ligue 1.

Le 17 mai dernier, l’OL refermait le chapitre de sa saison face à Angers avec une belle surprise au bout du suspense. Une qualification européenne sans même attendre la finale de la Coupe de France. Trois mois ont passé et ont pourtant donné l’impression d’être une période sans fin. Mais, enfin, la Ligue 1 est de retour pour les supporters et aussi les joueurs lyonnais. Il y a une sorte d’impatience, surtout après la préparation estivale bien plus positive qu’espérée.

Cette embellie devra se confirmer sur la pelouse de Lens à 17h ce samedi, mais l’optimisme est de mise du côté de l’OL. Pour cette première journée de championnat, de nouvelles spécificités ont été ajoutées au règlement par la LFP et elles concerneront les différents acteurs de cette Ligue 1.

Une règle des 8 secondes instaurée pour les gardiens

Comme cela était déjà le cas depuis l’Euro 2024, seul Corentin Tolisso aura le droit de parler avec l’arbitre en cours de match. Ce "privilège" lui est donné en qualité de capitaine, lui qui a pris la succession d’Alexandre Lacazette, parti en Arabie saoudite. Quand on connait le tempérament parfois impulsif d’un Nicolas Tagliafico, il va falloir garder ses nerfs, même si désormais un match de suspension sera octroyé tous les cinq cartons jaunes et non plus après trois avertissements en moins de dix matchs.

À ces deux nouvelles règles, la LFP y a ajouté une troisième qui concerne cette fois Rémy Descamps et les gardiens du championnat. À l’image de ce qui avait été mis en place lors de la Coupe du monde des clubs, les arbitres pourront sanctionner les portiers qui mettent trop de temps à dégager. En cas de maintien du ballon dans les mains pendant huit secondes, l’homme noir sifflera un corner pour l’équipe adverse. Les acteurs sont prévenus, place au spectacle en Ligue 1.