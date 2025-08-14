Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps

Face au dossier Greif en stand-by, Paulo Fonseca va miser sur ce qui a bien marché dans la préparation estivale. Rémy Descamps sera titulaire pour Lens - OL, samedi (17h).

Un doute aurait pu subsister si Dominik Greif avait débarqué entre Rhône et Saône au début de la semaine. Or, le gardien slovaque est toujours à Majorque et est encore loin d'être le futur titulaire dans le but de l'OL. Les clubs lyonnais et majorquins discutent toujours de la garantie financière attendue en Espagne et Greif ne sera pas de la partie à Lens, samedi (17h). Cela règle du même coup la question du dernier rempart présent dans les buts à Bollaert pour cette première journée de Ligue 1. Ce sera Rémy Descamps comme l'a confirmé Paulo Fonseca, ce jeudi en conférence de presse. "Oui, il sera titulaire à Lens."

Quel avenir pour le portier lyonnais ?

Un an après son arrivée à l'OL, Descamps va donc connaitre une deuxième titularisation en Ligue 1. La première avait eu lieu le 20 avril dernier à l'occasion du derby contre Saint-Étienne. Pas forcément un bon souvenir pour le portier de 29 ans avec la défaite lyonnaise contre le voisin stéphanois. Cette promotion, liée au dossier Greif en stand-by et à la perte de Lucas Perri parti à Leeds United, laisse encore planer le flou au-dessus de la situation de l'ancien Nantais. S'il avait laissé entendre qu'il pourrait plier bagage durant l'été, Rémy Descamps pourrait s'offrir une seconde titularisation face à Metz, dans une semaine.