Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps

Face au dossier Greif en stand-by, Paulo Fonseca va miser sur ce qui a bien marché dans la préparation estivale. Rémy Descamps sera titulaire pour Lens - OL, samedi (17h).
Un doute aurait pu subsister si Dominik Greif avait débarqué entre Rhône et Saône au début de la semaine. Or, le gardien slovaque est toujours à Majorque et est encore loin d'être le futur titulaire dans le but de l'OL. Les clubs lyonnais et majorquins discutent toujours de la garantie financière attendue en Espagne et Greif ne sera pas de la partie à Lens, samedi (17h). Cela règle du même coup la question du dernier rempart présent dans les buts à Bollaert pour cette première journée de Ligue 1. Ce sera Rémy Descamps comme l'a confirmé Paulo Fonseca, ce jeudi en conférence de presse. "Oui, il sera titulaire à Lens."
Quel avenir pour le portier lyonnais ?
Un an après son arrivée à l'OL, Descamps va donc connaitre une deuxième titularisation en Ligue 1. La première avait eu lieu le 20 avril dernier à l'occasion du derby contre Saint-Étienne. Pas forcément un bon souvenir pour le portier de 29 ans avec la défaite lyonnaise contre le voisin stéphanois. Cette promotion, liée au dossier Greif en stand-by et à la perte de Lucas Perri parti à Leeds United, laisse encore planer le flou au-dessus de la situation de l'ancien Nantais. S'il avait laissé entendre qu'il pourrait plier bagage durant l'été, Rémy Descamps pourrait s'offrir une seconde titularisation face à Metz, dans une semaine.
Alors là je ne comprends pas ce choix, vraiment pas du tout. J’ai du mal avec ce gardien depuis le début.
Son jeu long c’est perte de balle systématique, alors il est là leve le nez vers les attaquants, bombant les pecs, « montez ! » et là pim un petit plat du pied pour le central 🙄🙃
On dirait un acteur de théâtre.
Il ne bloque pas, comme Lopes en son temps, mais ses arrêts retombent dans des zones dangereuses (ce qui n’était pas le cas d’Anthony).
Qu’il me fasse mentir, je demande que cela, mais entre lui et Patouillet, moi j’ai une large préférence pour Matthieu.
Bien sûr que moi aussi j'ai un faible pour Mathieu , tu en connais la cause .... sur le dernier match de Descamp contre Getafe je n'ai rien à lui reprocher , je l'ai trouvé assez serein dans les filets et pour ton anecdote de son plat du pied , te faut savoir que Fonseca préconise de partir de derrière , et son "montez" est plus pour garder les défenseurs adverses loin de nos bases qui avait un bloc haut assez compact en 1ére mi temps . En 2éme il nous sort une belle balle de but ou nous nous trouvions assez haut car dominant...........
Donc partant de là c'est pas une injustice qu'il démarre , après que Mathieu reste concentré car le vent peut tourner.
D’ailleurs en parlant de gardiens, c’est vraiment un poste difficile. Hier j’ai regardé le match du QSG (oui j’ai honte je sais 😑) et le pauvre Chevalier était en panique. Deux fois sa main droite est molle, ça fait un arrêt poussif, un autre sur la barre suivi d’un but, et sa main gauche l’abandonne totalement sur le second but des spurs. Lopes fait ça ici il se fait ramasser.
Mais ça finit bien pour lui. Tant mieux je l’aime beaucoup ce gamin.
En tout cas la pression est grande sur ce poste.
Pas simple.