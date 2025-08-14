Malgré l’accord obtenu depuis quelques jours, Majorque et l’OL n’ont toujours pas signé les papiers pour Dominik Greif. Le club majorquin attendrait une sorte d’assurance bancaire plus qu’une garantie écrite.

La question du gardien titulaire pour Lens - OL se posait il y a encore quelques jours. Elle ne se pose plus désormais et depuis quelques heures déjà. Samedi dernier, Paulo Fonseca avait annoncé qu’il serait difficile pour Dominik Greif de débuter à Bollaert car "apprendre en 4-5 jours les demandes spécifiques" du jeu lyonnais semblait assez juste. Ce délai n’aura même pas lieu puisqu'à deux jours du déplacement dans le nord de la France, le gardien slovaque n’a toujours pas débarqué entre Rhône et Saône. Ce n’est pas faute d’avoir déjà un accord entre l’OL et Majorque depuis plusieurs jours sur la base d’un transfert de quatre millions d’euros et de bonus pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros. Or, depuis, rien n’a vraiment avancé dans le dossier Greif.

Pas de dénouement avant la fin du week-end ?

Le gardien slovaque est toujours aux Baléares et la situation ne devrait pas se décanter avant le week-end, d’après Mallorca Hora. La faute à la volonté de Majorque d’avoir de solides garanties dans l’affaire. Le club espagnol a exigé des garanties de paiement pour s'assurer le versement de ces quatre millions fixes, plus une somme variable pouvant atteindre six millions. L’OL a déjà obtenu ces garanties, mais Majorque souhaiterait une assurance bancaire qui garantit que si les dirigeants lyonnais ne respectent pas leurs engagements, la banque répondra avec ses propres fonds. Un point d’accroche qui laisse le dossier Dominik Greif en stand-by désormais.