Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Mercato : Majorque aimerait une assurance bancaire de l'OL pour Greif

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Malgré l’accord obtenu depuis quelques jours, Majorque et l’OL n’ont toujours pas signé les papiers pour Dominik Greif. Le club majorquin attendrait une sorte d’assurance bancaire plus qu’une garantie écrite.

    La question du gardien titulaire pour Lens - OL se posait il y a encore quelques jours. Elle ne se pose plus désormais et depuis quelques heures déjà. Samedi dernier, Paulo Fonseca avait annoncé qu’il serait difficile pour Dominik Greif de débuter à Bollaert car "apprendre en 4-5 jours les demandes spécifiques" du jeu lyonnais semblait assez juste. Ce délai n’aura même pas lieu puisqu'à deux jours du déplacement dans le nord de la France, le gardien slovaque n’a toujours pas débarqué entre Rhône et Saône. Ce n’est pas faute d’avoir déjà un accord entre l’OL et Majorque depuis plusieurs jours sur la base d’un transfert de quatre millions d’euros et de bonus pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros. Or, depuis, rien n’a vraiment avancé dans le dossier Greif.

    Pas de dénouement avant la fin du week-end ?

    Le gardien slovaque est toujours aux Baléares et la situation ne devrait pas se décanter avant le week-end, d’après Mallorca Hora. La faute à la volonté de Majorque d’avoir de solides garanties dans l’affaire. Le club espagnol a exigé des garanties de paiement pour s'assurer le versement de ces quatre millions fixes, plus une somme variable pouvant atteindre six millions. L’OL a déjà obtenu ces garanties, mais Majorque souhaiterait une assurance bancaire qui garantit que si les dirigeants lyonnais ne respectent pas leurs engagements, la banque répondra avec ses propres fonds. Un point d’accroche qui laisse le dossier Dominik Greif en stand-by désormais.

    à lire également
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher"
    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 14 Août 25 à 12 h 37

      Bonjour la réputation de l'OL en Europe .
      Le johnny a fait du bon travail !

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 14 Août 25 à 13 h 02

        La direction ferait mieux de tout stopper, essayons la saison avec Descamps et Patouillet. De toute façon ça va être une année de transition, faut pas rêver même si la mayo prend avec tous les nouveaux on a pas non plus une équipe à tout faire péter.

        Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - jeu 14 Août 25 à 13 h 00

      On peut les comprendre, même si ça fait ch...

      Signaler
      1. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - jeu 14 Août 25 à 13 h 05

        Non, je ne les comprends pas ! Les Anglais n’ont pas fait tant d histoires pour un montant de 17 Millions! Il mériterait ce Président de Majorque que l OL laisse tomber et conserve Decamp comme titulaire !

        Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - jeu 14 Août 25 à 13 h 01

      Cela fait plusieurs jours qu'on en entend parler, toujours pas résolu ? 🤔

      Signaler
    4. OLyonn@is
      OLyonn@is - jeu 14 Août 25 à 13 h 14

      @Alain.taulin
      Les Anglais me saoulent.

      Je deviens officiellement Anglophobe.👻

      Je vais boycotter la premier league.😛

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - jeu 14 Août 25 à 13 h 18

        Bienvenue, mon frère !

        Signaler
    5. Avatar
      brad - jeu 14 Août 25 à 13 h 17

      Ils ne veulent pas non plus que Mme Kang leur donne son IBAN .
      Bon c'est normal , la holding Eagle a tellement franchi des barrières d'honnêteté , que tous se méfient. En fait ils veulent s'éviter au pire de devoir rentrer dans des recours de justice pour non paiement . Le deal est fait sinon ils s'amuseraient a mettre l'intérêt d'autres clubs en course...........

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher" 13:15
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps 12:39
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque aimerait une assurance bancaire de l'OL pour Greif 12:30
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc 11:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Matic toujours absent de l'entraînement de l'OL 11:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : et si l’OL terminait sur le podium ? 10:15
    Lindsey Horan lors d'OL - AS Roma.
    Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes 09:30
    Pierre Sage avant OL - Besiktas
    Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs" 08:45
    d'heure en heure
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    OL - Mercato : Karabec, un talent créatif qui doit s'affirmer 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso va faire son retour pour Lens - OL 07:30
    OL Académie
    OL Académie : les fortes chaleurs perturbent les matchs amicaux 13/08/25
    OL - Lens : une confrontation incontournable au XXIe siècle 13/08/25
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    OL - Mercato : Clinton Mata s'engage pour deux saisons supplémentaires 13/08/25
    Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica - OL
    Mercato : Amel Majri quitte l'OL Lyonnes après 15 ans au haut niveau 13/08/25
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Avant les retrouvailles, quel bilan pour Pierre Sage (Lens) à l'OL ? 13/08/25
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL : Adam Karabec portera le numéro 7 13/08/25
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL 13/08/25
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : Akouokou et Diawara, les autres points d'interrogation au milieu de terrain 13/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut