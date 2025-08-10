Lens - OL : qui de Descamps ou Greif jouera ?

Titulaire lors des six amicaux de l'OL cet été, Rémy Descamps a rassuré Paulo Fonseca. Mais le portier français va retrouver un poste de doublure avec la venue de Dominik Greif. Dès samedi prochain à Lens ?

Il a fini la pré saison avec seulement trois buts encaissés. Ayant gardé sa cage inviolée pendant quatre rencontres, Rémy Descamps a finalement craqué contre le Bayern Munich et Getafe pour clôturer cette préparation. Deux des trois réalisations l'ont été sur penalty tandis que le gardien français a réalisé une pré saison plus que correcte. S'il sait que son avenir reste encore incertain, l'ancien du FC Nantes a tenu la baraque à l'OL cet été. De quoi espérer avoir une récompense samedi prochain à Lens ? Le doute subsiste, même si la tendance serait bien à une première titularisation en Ligue 1 sous le maillot lyonnais. "Rémy a fait très bien fait les choses que nous voulons et que nous lui avons demandé, s'est satisfait Paulo Fonseca. Dans les matchs qu’il a fait, il a démontré qu’il pouvait jouer. On va voir."

"Difficile d'intégrer notre jeu en 4-5 jours"

Pourquoi tant de mystère alors que Descamps a donné satisfaction ? Tout simplement parce que l'OL a enfin trouvé le remplaçant de Lucas Perri pour le poste de numéro 1. Il s'agit de Dominik Greif qui arrive en provenance de Majorque. Le Slovaque devrait signer son contrat dans la semaine, suffisant pour postuler d'entrée à Bollaert ? Plus qu'une histoire de qualification, c'est avant tout une question d'adaptation qui sème le doute dans l'esprit de l'entraîneur portugais. "Je pense qu’on l'a recruté pour être le numéro 1. Je ne sais pas si ce serait le prochain match, le match suivant. C’est un bon gardien mais dans notre jeu, nous jouons beaucoup avec notre gardien. Pour apprendre notre plan, ce n’est pas facile, surtout en 4 ou 5 jours." S'il est amené à être dans le groupe à Lens, Greif devrait laisser la main à Descamps.