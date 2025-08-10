Passé par le centre de formation de l'OL, Yassine Benzia se lance en Arabie Saoudite pour une saison.

Partir de l'Europe pour se refaire la cerise ? C'était déjà le quotidien de Yassine Benzia depuis 2022 et ses trois dernières années à Qarabag SK (Azerbaïdjan). L'international algérien oscillait entre la France, la Grèce, la Turquie et l'Azerbaïdjan. S'il espérait de la stabilité, l'ancien Lyonnais vise une carrière pour le moins erratique.

Transfert libre avec Al-Fayha

Le milieu offensif aura disputé 62 rencontres pour 19 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées avec le Qarabag SK. Mais à la recherche de renouveau, Yassine Benzia cherche à se mesurer dans un autre pays. Se préparer peut-être aussi pour les futures échéances internationales en décembre (Coupe d'Afrique). En tout cas, c'est une nouvelle aventure. Lui qui rejoint la Saudi Pro League, destination d'une kyrielle de joueurs à l'ère du football moderne. Un transfert libre sur une durée d'un an avec l'ancien treizième du championnat saoudien.

Yassine Benzia avait notamment joué 38 matchs avec le groupe professionnel de l'OL (2012-2015). Trois années avant de rallier le Nord de la France, à Lille pour cinq saisons. C'est ici qu'il a amorcé ses nombreux voyages. Prêté à de multiples reprises, au Fenerbahçe (Turquie), à l'Olympiakos (Grèce). Avant de retourner en France à Dijon en 2020... puis prêté à nouveau à Hatayspor (Turquie) jusqu'à son transfert en Azerbaïdjan, en 2022. En quête d'un nouveau défi, le joueur de 30 ans tourne la page en rejoignant l'Arabie saoudite.