Mercato : un nouveau Tchèque à l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 19 Commentaires

    • Après Pavel Sulc, l’OL serait en passe de signer un nouvel élément offensif venu de Tchéquie. Adam Karabec devrait rejoindre la capitale des Gaules en prêt.

    L’Europe centrale, nouvel Eldorado de l’OL en matière de recrutement ? Il se pourrait bien car la filière tchèque risque de compter un nouvel élément dans les prochains jours, d’après LiveSport et confirmé par L’Équipe. Après Pavel Sulc, la cellule de recrutement lyonnaise devrait signer dans les prochains jours Adam Karabec. A 22 ans, le joueur offensif débarquerait sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Il était déjà prêté la saison dernière à Hambourg en deuxième division allemande où il a joué 31 matchs pour 3 buts et 7 passes.

    Un renfort avant tout pour la rotation

    Samedi soir, Matthieu Louis-Jean avait confié que l’OL était encore à la recherche de renforts offensifs d’ici à la fin du mercato. Un avant-centre et un ailier droit. Karabec, qui évolue du côté du Sparta Prague, ne répond pas forcément à ces critères, mais a l’avantage pour lui de pouvoir évoluer sur tous les postes offensifs. Un recrutement avant tout pour renforcer la rotation de Paulo Fonseca même s’il resterait encore quelques détails à régler pour officialiser cette future arrivée dans la capitale des Gaules.

    19 commentaires
    1. Avatar
      Eliott - dim 10 Août 25 à 18 h 26

      Mouais... Je connais pas du tout, mais ce ne sont pas des stats fameuses fameuses non plus. Vous en pensez quoi les gones ?

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 10 Août 25 à 18 h 35

        Décisif tous les trois matchs, c'est pas fou mais pour un jeune qui peut encore évoluer c'est bien. Surtout qu'il faisait rarement 90 min à Hambourg
        Tout dépend de son potentiel

        Signaler
        1. Ledromois
          Ledromois - dim 10 Août 25 à 18 h 41

          Ce n'est pas super rassurant ce que tu nous dis là sur son temps de jeu

        2. OLVictory
          OLVictory - dim 10 Août 25 à 19 h 28

          Il a 22 ans, l'an dernier 21, ça ne m'étonne pas qu'il finisse rarement un match. Fofana est dans le même cas. Moi c'est surtout son pied droit qui me questionne 😉

        3. Ledromois
          Ledromois - dim 10 Août 25 à 19 h 30

          Oui peut-être mais lui joue en d2 allemande c'est un bon championnat et si c'est comme la d1, les joueurs offensifs s'épanouissent plus facilement qu'en France

    2. Avatar
      Mym’b - dim 10 Août 25 à 18 h 28

      C'est bon pour le carnet Tchèque

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - dim 10 Août 25 à 18 h 40

        En espérant qu'il ne soit pas en bois

        Signaler
        1. isabielle
          isabielle - dim 10 Août 25 à 19 h 01

          C'est toute la différence entre Textor ... qui faisait des chèques sans provision et Kang ... qui s'approvisionne en tchèques 😜

        2. Avatar
          GoNL - dim 10 Août 25 à 19 h 08

        3. Avatar
          GoNL - dim 10 Août 25 à 19 h 08

        4. Avatar
          GoNL - dim 10 Août 25 à 19 h 08

        5. Avatar
          GoNL - dim 10 Août 25 à 19 h 10

          *j’ai voulu poster une fois, mais quand les doigts sont mouillés l’iphone n’obéit plus à grand chose

    3. Avatar
      mmc1789 - dim 10 Août 25 à 18 h 48

      Pas cher avec un OA raisonnable ... mais comment ce joueur exploserait-il mieux les compteur qu'un Molebe par exemple ?

      Maintenant, si cela aide, Šulc et lui auront des repères linguistiques ...

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - dim 10 Août 25 à 18 h 52

        Ça doit être une question d’agent ça… Ce serait le même que Sulc ou Morton que ça m’étonnerait pas 😅

        Signaler
    4. Avatar
      Lorenzo74 - dim 10 Août 25 à 18 h 55

      Ah les gars vous avez pas bien compris que les temps ont changés et qu'il faut recruter différemment en misant sur des jeunes internationaux U21 qui sont en devenir.
      Des moyens de pauvres mais avec une dose d'intelligence ça peut être un pari gagnant.

      Signaler
    5. RBV
      RBV - dim 10 Août 25 à 19 h 02

      C’est bien expliqué dans l’article dans l’équipe, il vient pour faire souffler les titulaires et amener des solutions en sortie de banc. Il peut jouer 10 et milieu offensif droit mais cela ne remet pas en cause l’achat d’un vrai ailier droit 👍

      Signaler
    6. Avatar
      zikos35 - dim 10 Août 25 à 19 h 08

      Ceux qui parlent de Molebe, il en est à combien de blessures ? Là il a encore manqué la préparation...

      Signaler
    7. Avatar
      olgoneforever - dim 10 Août 25 à 19 h 21

      Alors déjà bravo pour votre humour !!!
      Cela fait du bien de voir les supps déconner après la tempête...Et puis ça change des ....Oups je vais les réveiller!
      Plus sérieusement nous voyons concrètement le changement de statut de notre club pour sortir de ses déboires financiers. A nous supps d'être patients et indulgents sur ces jeunes et inattendues recrues.
      Après pensons aux clubs qui ont fait débuter les Ronaldo, les Messi ...

      Signaler
    8. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - dim 10 Août 25 à 19 h 26

      Les bandeurs de joueurs est-européens sont aux anges.

      Signaler

