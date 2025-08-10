Mercato : un nouveau Tchèque à l’OL ?

Après Pavel Sulc, l’OL serait en passe de signer un nouvel élément offensif venu de Tchéquie. Adam Karabec devrait rejoindre la capitale des Gaules en prêt.

L’Europe centrale, nouvel Eldorado de l’OL en matière de recrutement ? Il se pourrait bien car la filière tchèque risque de compter un nouvel élément dans les prochains jours, d’après LiveSport et confirmé par L’Équipe. Après Pavel Sulc, la cellule de recrutement lyonnaise devrait signer dans les prochains jours Adam Karabec. A 22 ans, le joueur offensif débarquerait sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Il était déjà prêté la saison dernière à Hambourg en deuxième division allemande où il a joué 31 matchs pour 3 buts et 7 passes.

Un renfort avant tout pour la rotation

Samedi soir, Matthieu Louis-Jean avait confié que l’OL était encore à la recherche de renforts offensifs d’ici à la fin du mercato. Un avant-centre et un ailier droit. Karabec, qui évolue du côté du Sparta Prague, ne répond pas forcément à ces critères, mais a l’avantage pour lui de pouvoir évoluer sur tous les postes offensifs. Un recrutement avant tout pour renforcer la rotation de Paulo Fonseca même s’il resterait encore quelques détails à régler pour officialiser cette future arrivée dans la capitale des Gaules.