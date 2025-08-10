Mercato : Yattara (ex-OL) poursuit son tour du monde des clubs

Formé entre Rhône et Saône, Mohamed Yattara pose désormais ses valises en Irak, au SC Zakho. Le Guinéen poursuit son voyage footballistique.

Certains joueurs préfèrent s'ancrer durablement dans une équipe. D'autres ont un esprit peut-être plus aventurier. Si c'était contre sa volonté dans le passé, c'est la voie que semble avoir choisie Mohamed Yattara aujourd'hui, suite à son arrivée en Irak au SC Zakho. Après avoir joué dans plusieurs catégories de jeunes à l'OL, il a intégré le groupe pro. Son passage chez les "grands" (2011-2015) a principalement été rythmé de nombreux prêts en France.

Faire ses preuves sur l'Hexagone avant de jouer pour l'OL

Il est d'abord envoyé du côté d'Avignon en 2011, équipe avec laquelle il croise Ousmane N'Diaye, autre joueur du centre de formation de l'OL. Cinq buts inscrits pour l'avant-centre à l'issue de la saison, avant d'être expédié à Troyes la saison suivante, puis à Angers en 2013-2014.

Trois saisons lui permettant d'acquérir de l'expérience en France. Trois saisons pour trouver une légitimité à l'OL en prolongeant jusqu'en 2018. Un contrat qui s'interrompra plus tôt... Difficile de se frayer une place de titulaire quand le concurrent au poste d'avant-centre se nomme Nabil Fekir.

Partir de la France... Pour revenir plus tard

En manque de temps de jeu, il signe en Belgique, au Standard de Liège. Mais à défaut de fuir quelque chose, on le traîne comme une ombre. Mohamed Lamine Yattara est à nouveau envoyé en prêt à Angers puis à Auxerre avant de parapher un contrat en 2017 avec le club auxerrois. Date butoir de celui-ci trois années plus tard, l'ex-international guinéen ne poursuit pas avec les Ajaïstes.

Le début du périple en dehors de l'Europe

Quand le nid devient une cage, il faut savoir s'envoler. Chose faite pour Mohamed Yattara lorsqu'il décide de partir de l'Europe pour rejoindre... la Chine. Une nouvelle péripétie pour rejoindre le SC Jiuniu entre 2020 et 2021 avant de faire un bref retour à Pau FC, en France, deux saisons plus tard (2022/2023). Rappelons qu'il est retourné dans une contrée lointaine l'année suivante pour rejoindre le club d'Arat-Armenia (Arménie).

L'Europe, l'Asie, il manquait encore le Moyen-Orient dans le parcours de l'avant-centre guinéen. Une nouvelle page tournée, prolifique, ponctuée par une saison faste 2024/2025. Quinze buts en douze rencontres avec Al-Dhafra, en deuxième division des Émirats arabes unis. Les valises aussitôt posées, aussitôt reprises. Ces derniers jours, Mohamed Yattara a signé en Irak avec le club du SC Zakho, dans l'élite irakienne. Une nouvelle aventure avant le début d'une autre ?