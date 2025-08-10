Actualités
Mohamed Yattara a signé au Zakho SC
Mohamed Yattara a signé au Zakho SC

Mercato : Yattara (ex-OL) poursuit son tour du monde des clubs

  • par Antoine Lio

    • Formé entre Rhône et Saône, Mohamed Yattara pose désormais ses valises en Irak, au SC Zakho. Le Guinéen poursuit son voyage footballistique.

    Certains joueurs préfèrent s'ancrer durablement dans une équipe. D'autres ont un esprit peut-être plus aventurier. Si c'était contre sa volonté dans le passé, c'est la voie que semble avoir choisie Mohamed Yattara aujourd'hui, suite à son arrivée en Irak au SC Zakho. Après avoir joué dans plusieurs catégories de jeunes à l'OL, il a intégré le groupe pro. Son passage chez les "grands" (2011-2015) a principalement été rythmé de nombreux prêts en France.

    Faire ses preuves sur l'Hexagone avant de jouer pour l'OL

    Il est d'abord envoyé du côté d'Avignon en 2011, équipe avec laquelle il croise Ousmane N'Diaye, autre joueur du centre de formation de l'OL. Cinq buts inscrits pour l'avant-centre à l'issue de la saison, avant d'être expédié à Troyes la saison suivante, puis à Angers en 2013-2014.

    Trois saisons lui permettant d'acquérir de l'expérience en France. Trois saisons pour trouver une légitimité à l'OL en prolongeant jusqu'en 2018. Un contrat qui s'interrompra plus tôt... Difficile de se frayer une place de titulaire quand le concurrent au poste d'avant-centre se nomme Nabil Fekir.

    Partir de la France... Pour revenir plus tard

    En manque de temps de jeu, il signe en Belgique, au Standard de Liège. Mais à défaut de fuir quelque chose, on le traîne comme une ombre. Mohamed Lamine Yattara est à nouveau envoyé en prêt à Angers puis à Auxerre avant de parapher un contrat en 2017 avec le club auxerrois. Date butoir de celui-ci trois années plus tard, l'ex-international guinéen ne poursuit pas avec les Ajaïstes.

    Le début du périple en dehors de l'Europe

    Quand le nid devient une cage, il faut savoir s'envoler. Chose faite pour Mohamed Yattara lorsqu'il décide de partir de l'Europe pour rejoindre... la Chine. Une nouvelle péripétie pour rejoindre le SC Jiuniu entre 2020 et 2021 avant de faire un bref retour à Pau FC, en France, deux saisons plus tard (2022/2023). Rappelons qu'il est retourné dans une contrée lointaine l'année suivante pour rejoindre le club d'Arat-Armenia (Arménie).

    L'Europe, l'Asie, il manquait encore le Moyen-Orient dans le parcours de l'avant-centre guinéen. Une nouvelle page tournée, prolifique, ponctuée par une saison faste 2024/2025. Quinze buts en douze rencontres avec Al-Dhafra, en deuxième division des Émirats arabes unis. Les valises aussitôt posées, aussitôt reprises. Ces derniers jours, Mohamed Yattara a signé en Irak avec le club du SC Zakho, dans l'élite irakienne. Une nouvelle aventure avant le début d'une autre ?

    à lire également
    Georges Mikautadze à l'échauffement avec OL - Getafe
    Mikautadze après OL - Getafe (2-1) : "On a pris des coups"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mohamed Yattara a signé au Zakho SC
    Mercato : Yattara (ex-OL) poursuit son tour du monde des clubs 15:50
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    OL : repos ce dimanche et reprise lundi pour préparer Lens 15:00
    Georges Mikautadze à l'échauffement avec OL - Getafe
    Mikautadze après OL - Getafe (2-1) : "On a pris des coups" 14:10
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Getafe : Fonseca avait réduit son groupe à 19 joueurs 13:20
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    L'OL veut se montrer patient avec Pavel Sulc 12:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca "satisfait de l’effort fait" dans ce mercato 11:45
    Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
    Amaury Barlet confirme son départ de l'OL Académie 11:00
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes - Servette FC (5-0) : Giraldez satisfait de cette première 10:15
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
    OL : Fonseca a pu donner des minutes à certains contre le FBBP01 09:30
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : l’OL et Matic cherchent "une solution pour le bien de tous" 08:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Getafe (2-1) : Fonseca surpris par l’impact de la rencontre 08:00
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL - Getafe (2-1) : Morton a montré de belles promesses 07:30
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato - Louis-Jean (OL) : "On a 85-90% de l'effectif" 09/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Getafe (2-1) : Merah l'a joué à l'expérience 09/08/25
    Abner lors d'OL - Getafe
    L'OL s'offre une dernière musclée contre Getafe (2-1) 09/08/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL - Getafe : Morton remplace Tolisso, Fofana titulaire 09/08/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes - Servette : une manita pour lancer cette saison 09/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette : le premier onze de Giraldez 09/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut