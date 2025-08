OL - Mercato : Descamps, un titulaire à l'avenir incertain

Rémy Descamps (Photo by Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

Titulaire dans les cages lyonnaises depuis le début de l'été, Rémy Descamps ne sera peut-être plus à l'OL en septembre. Mais pour l'instant, il tient son rang.

C'est un des paradoxes de la présaison lyonnaise. Avec le départ de Lucas Perri du côté de Leeds, Rémy Descamps s'est retrouvé dans le costume de numéro 1 au poste de gardien. Est-ce que cela était prévu ? En tout cas, son agent avait été clair sur le sujet mi-juin. Il fallait que son poulain joue, soit titulaire.

C'est le cas sur les cinq premiers matchs amicaux de l'OL, avec globalement de la réussite. Il a attendu la sortie de samedi face au Bayern Munich pour encaisser ses deux premières réalisations de l'été (2-1). Et l'un était sur un penalty non valable en temps normal pour cause de hors-jeu. Pour le reste, il est resté impérial devant Luis Diaz et s'est montré plutôt intéressant à la relance. Un domaine clé dans le système de Paulo Fonseca.

Satisfait de sa préparation

Mais le footballeur de 29 ans gardera-t-il sa place dans les semaines à venir ? C'est l'une des grandes interrogations du dernier mois de mercato. Car les dirigeants rhodaniens sont en quête d'un portier. Ce qui, implicitement, pourrait conduire au départ de l'ancien Nantais.

En attendant, il fait le travail avec sérieux. "J’ai fait une bonne préparation, je me sens dans mon élément et je suis très heureux. J'aimerais bien que ça continue comme ça bien sûr, je suis présent", a-t-il commenté auprès du Progrès samedi. Et lorsqu'on lui fait remarquer qu'il est bien installé à Lyon à présent, il répond avec franchise : "Pour l’instant." Voilà un sujet d'incertitude pour l'Olympique lyonnais, à deux semaines d'aller affronter le RC Lens de Pierre Sage (16 août).