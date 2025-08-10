Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

OL - Getafe : Fonseca avait réduit son groupe à 19 joueurs

  • par David Hernandez

    • Pour le dernier match de l'OL de la présaison, Paulo Fonseca a limité sa rotation à seulement trois changements. Il avait également réduit son groupe de joueurs, avec 19 noms retenus contre 26 durant le stage en Autriche.

    L'odeur de la compétition se rapproche de plus en plus. L'adversité montrée par Getafe (2-1) samedi soir a d'ailleurs été un bon test pour l'OL avant de se lancer dans le grand bain de la Ligue 1. Il a fallu monter le curseur au niveau de l'impact et de l'intensité et à une semaine de la reprise, ce n'est pas plus mal. Le groupe lyonnais s'en est sorti sans bobos et fort heureusement. À la physionomie du match, proche de celle d'un match officiel, Paulo Fonseca avait aussi préparé cette opposition comme une mise en bouche de Lens. Fini les groupes élargis et place à des convocations en comité restreint. Samedi soir, l'entraîneur portugais n'avait retenu que dix-neuf joueurs, soit sept de moins que le total convoqué pour le stage en Autriche.

    Diawara et Barisic ont joué samedi matin

    Dans ces absences, il y a bien évidemment les blessures de Corentin Tolisso, préservé après sa sortie contre le Bayern Munich. Enzo Molebe soigne lui toujours son pépin physique contracté contre Hambourg il y a deux semaines, alors que Yacine Chaïb avait dû écourter le séjour autrichien à cause de problèmes aux cervicales. Duje Caleta-Car a filé à la Real Sociedad de son côté. Néanmoins, au rayon des choix faits par Fonseca, la non-présence de Nemanja Matic et Mahamadou Diawara questionne sur leur avenir à l'OL.

    Le jeune milieu français a certes joué durant l'opposition contre le FBBP01, il était resté sur le banc à Munich. S'il y a une absence qui peut surprendre, ce serait finalement celle de Téo Barisic, qui semblait s'inscrire dans la rotation dans cette préparation estivale. Mais ayant également joué le matin, le Croate a peut-être eu besoin de souffler. Quoi qu'il en soit, Paulo Fonseca n'a pas expliqué ces différents choix.

