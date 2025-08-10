Actualités
Pavel Sulc, joueur offensif de l’OL

L'OL veut se montrer patient avec Pavel Sulc

  • par David Hernandez

    • Ayant joué deux fois samedi contre le FBBP01 et Getafe, Pavel Sulc est en phase d'acclimatation à l'OL. Le Tchèque n'est pas forcément opérationnel tactiquement.

    Ce samedi, il n'y avait qu'une seule recrue estivale titulaire contre Getafe. Dernier venu entre Rhône et Saône, Tyler Morton a pu connaitre une première prometteuse sous le maillot de l'OL contre Getafe (2-1). Afonso Moreira, Ruben Kluivert et Pavel Sulc ont eux commencé sur le banc. Néanmoins, les deux derniers cités avaient pu profiter d'une bonne heure de jeu un peu plus tôt dans la journée lors de l'opposition contre le FBBP01 (1-3) samedi matin. Une première mise en jambe pour Sulc, débarqué en début de semaine à Lyon. Avec quinze minutes de jeu supplémentaires à Bourgoin, le Tchèque a presque eu un match entier en cumulé.

    "Il faut un temps d'adaptation"

    Plutôt discret à Pierre-Rajon, l'ancien du Viktoria Plzen a malgré tout montré tout ce qu'on pouvait penser de lui. Très présent dans la surface et pas avare d'efforts à l'image d'un retour défensif devant le but de Rémy Descamps. Toutefois, à la différence de Morton, Sulc va avoir besoin d'une phase d'apprentissage un peu plus longue. C'est ce qu'a laissé entendre Matthieu Louis-Jean après la victoire lyonnaise. "Il avait besoin d'un peu plus de temps de jeu.Il a fait 60 ou 70 minutes. Il est rentré en fin de match ce (samedi) soir. Pareil, c'est un joueur qui va devoir s'adapter au rythme et à l'intensité de la Ligue 1. Il arrive du championnat thchèque, il y a toujours un petit temps d'adaptation. On va lui donner le temps. Il travaille très bien. C'est un joueur très complet, qui va nous porté cette saison, c'est certain." Patience donc.

    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Getafe : Fonseca avait réduit son groupe à 19 joueurs

