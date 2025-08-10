OL - Getafe (2-1) : Morton a montré de belles promesses

Arrivé mardi à Lyon, Tyler Morton a connu une première titularisation dès samedi contre Getafe. À son aise, l’Anglais a montré ce qu’il pouvait apporter à l’OL, du haut de ses 22 ans.

La période d’acclimatation a été courte. Débarqué entre Rhône et Saône mardi contre un chèque de dix millions d’euros, Tyler Morton n’a eu besoin que de quatre jours pour connaitre sa première titularisation avec l’OL. La blessure de Corentin Tolisso a forcément accéléré le processus dans l’esprit de Paulo Fonseca, qui n’avait peut-être pas envisagé de lancer directement sa recrue dans le grand bain contre Getafe (victoire 2-1). Pourtant, dans un match où les Lyonnais ont dû slalomer entre coups d’épaule et tacles bien appuyés, Morton a été l’une des attractions de la soirée berjalienne.

Et le moins qu’on puisse dire est que cette première a été plutôt réussie pour l’ancien de Liverpool, qui semble avoir déjà marqué des points auprès de son nouveau coach. "C’est une bonne première. Il a une belle qualité de passe et on a pu le voir ce (samedi) soir. On le sent tout de suite à l’aise, car il jouait déjà avec ces caractéristiques à Liverpool. Il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce qu’on attend de lui."

Déjà des affinités techniques avec certains

Positionné dans un double pivot avec Tanner Tessmann, Tyler Morton a occupé un rôle plus reculé que l’Américain, au point parfois de décrocher entre Clinton Mata et Moussa Niakhaté pour organiser le jeu. Un vrai rôle de quarterback qui semble lui convenir parfaitement et où sa science de la passe a fait mouche. Capable de trouver des solutions entre les lignes, il a également fait parler son jeu long, notamment en direction de Georges Mikautadze. À l’image d’une action travaillée à l’entraînement, la mise sur orbite de l’Anglais pour le Géorgien à la 4e minute a failli débloquer d’entrée la rencontre contre Getafe. "C’est vrai qu’on se comprend déjà, a avoué Mikautadze après la rencontre. Je sais que quand il est dans cette position, je peux faire un appel dans le dos de mon défenseur et qu’il va me lancer. C’est encourageant pour la suite."

"Un top joueur avec une marge de progression"

Si cette première occasion n’a pas eu le résultat escompté, ce fut bien différent à la 64e minute. Sur une transition rapide, la passe en profondeur de Morton a permis au numéro 69 de faire parler sa vitesse et sa technique pour obtenir le deuxième penalty de l’OL à Bourgoin. Remplacé à la 85e minute, l’international espoir anglais a montré de l’envie, mais aussi du caractère, sans se cacher. Malgré la barrière de langue, on l’a vu parler, que ce soit à ses coéquipiers ou aux arbitres, preuve qu’il est déjà bien intégré à son nouvel environnement. Cela va forcément demander confirmation, mais Matthieu Louis-Jean avait le sourire cette première. "Il est arrivé tard, mais il s’est adapté tout de suite. C’est un top joueur. Il a un potentiel important, on le savait et il l’a montré contre Getafe."