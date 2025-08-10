OL - Getafe (2-1) : Fonseca surpris par l’impact de la rencontre

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL a terminé sa préparation par une victoire contre Getafe (2-1). Satisfait, Paulo Fonseca ne s'attendait pas à l’impact mis par les Espagnols.

Il fallait s’y attendre. Avec Getafe, l’OL avait misé sur un adversaire qui était loin d’être des enfants de chœur. Pourtant, les Lyonnais ont quand même réussi à se faire surprendre. Samedi à Bourgoin, un spectateur lambda ne se serait certainement pas douté que la rencontre qui se tenait était avant tout amicale. Car elle n’a eu d’amical que le nom. Le premier contact subi par Georges Mikautadze après 30 secondes de jeu a donné le tempo à cette rencontre. Pour son ultime test avant la reprise de la Ligue 1, l’OL a connu un bon test au niveau de l’impact physique.

Entre interventions à retardement et petits coups en douce, Getafe n’est pas venu en France pour jouer avec le frein à mains. De quoi surprendre un peu Paulo Fonseca. "Je suis content, car nous sommes arrivés à la fin sans joueur blessé, et c’est le plus important. Getafe était une équipe très agressive et il n’y a pas eu de problème physique, alors c’est positif", s’est montré soulagé le coach portugais.

"Tuer le match pour se mettre à l'abri"

De nouveau présent en tribune au stade Pierre-Rajon, Paulo Fonseca a pu observer d’en haut la dernière sortie de ses joueurs. Dans le contenu, ce fut bien plus haché que lors des parties précédentes. Toutefois, l’entraîneur lyonnais a jugé cette victoire (2-1) comme méritée. "On a dominé tout le match contre une équipe qui défend de manière très compacte. C’était difficile de trouver de l’espace, mais on a gagné."

Solide défensivement, l’OL n’a concédé que peu d’occasions. Seulement, il n’a pas réussi à tuer le match, malgré les entrants comme Pavel Sulc et Afonso Moreira. Peut-être le seul point noir au tableau de cette soirée berjalienne. "On doit juste améliorer ce qu’on fait dans les dernières minutes d’un match pour ne pas risquer de prendre un but. Mais je suis satisfait du comportement de l’équipe". Place désormais à la compétition, à la vraie, avec ce déplacement à Lens samedi prochain. Un premier test grandeur nature pour cet OL prometteur.