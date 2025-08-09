L'OL s'offre une dernière musclée contre Getafe (2-1)

Pour son dernier amical de l'été, l'OL se frottait à Getafe ce samedi soir à Bourgoin. Dans un match musclé et dans lequel les cartons ont été légion, l'OL l'a emporté 2-1.

De notre envoyé spécial à Bourgoin.

Comme dernière répétition avant la reprise de la Ligue 1, les joueurs de l'OL ont été servis ce samedi soir à Bourgoin. En choisissant Getafe comme adversaire, Paulo Fonseca savait que son équipe allait se frotter à une formation physique et dure sur l'homme. La réputation ibérique a été au rendez-vous sur la pelouse de Pierre-Rajon. Dans un amical qui n'avait que le nom, l'OL a réussi à se défaire du piège de Getafe grâce à deux penaltys inscrits par Georges Mikautadze, en deux temps, et Ainsley Maitland-Niles (2-1).

Pour cet ultime amical de l'été, l'OL évoluait avec l'équipe-type de la préparation, à une exception près. Préservé après sa sortie contre le Bayern Munich, Corentin Tolisso n'était pas de la partie à Bourgoin et a laissé sa place dans le onze à Tyler Morton. Arrivé seulement mardi, l'Anglais a été vite lancé dans le bain et s'en est plutôt bien sorti pour une première. Il faut dire que l'intensité mise par les deux équipes a clairement poussé à se mettre au niveau.

Une histoire de penalty

Dès la 1re minute, la réputation de "boucher" qui colle à la peau de Getafe a créé un frisson dans l'enceinte berjalienne. Mikautadze est resté de longues secondes au sol après une intervention à retardement et on s'est dit que la soirée pourrait mal tourner. Ce sentiment, les supporters l'ont eu plus d'une fois, mais l'OL a dû répondre et n'a pas forcément donné sa part au chien, à l'image du duo Kumbedi - Maitland-Niles parfois à la limite et tous deux avertis durant le premier acte.

Dans cette rencontre hachée, les gardiens n'ont pas forcément eu grand-chose à faire. Soria s'est bien employé sur une demi-volée de Mikautadze (4e) mais à côté de ça, l'Espagnol n'a pas été mis à contribution. Pas plus que Rémy Descamps. Pourtant, à la pause, les deux portiers rentraient avec un but encaissé, à chaque fois sur penalty. Après une faute grattée par Merah, Mikautadze a eu besoin de s'y reprendre à deux fois pour ouvrir le score (1-0, 24e). Un quart d'heure plus tard, Milla réduisait l'écart suite à une faute de Niakhaté, pris par le déplacement d'Iglesias.

Un quart d'heure pour Sulc, 85 minutes pour Morton

Avec cinq jaunes distribués par Mr Pignard à la pause, les deux équipes sont allées reprendre leurs esprits, mais dans le jeu, l'OL a clairement eu un ascendant, sans que cela se matérialise par de grosses occasions. La deuxième mi-temps a suivi le même chemin que la première niveau impact avec Mikautadze et Merah comme cibles favorites des Espagnols. C'est finalement sur un troisième penalty dans cette soirée que l'OL a repris les devants. Lancé en profondeur, le Géorgien a fait parler sa vitesse et sa technique pour obtenir la faute, mais aussi le rouge de Djene coupable d'être dernier défenseur.

Après avoir vu Maitland-Niles lui laisser le premier, le numéro 69 a été grand seigneur et a rendu la pareille à l'Anglais. Dans son flegme légendaire, Maitland-Niles, pas loin du rouge quelques minutes plus tôt, a pris à contrepied Soria (2-1, 64e). Comme face au Bayern, Fonseca a attendu le dernier quart d'heure pour faire tourner avec les premiers pas de Pavel Sulc. Sans bobos et avec une nouvelle victoire, l'OL peut préparer avec confiance la reprise de la Ligue 1 qui se tiendra samedi prochain à Lens.