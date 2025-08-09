Actualités
Abner lors d'OL - Getafe
Abner lors d’OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

L'OL s'offre une dernière musclée contre Getafe (2-1)

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Pour son dernier amical de l'été, l'OL se frottait à Getafe ce samedi soir à Bourgoin. Dans un match musclé et dans lequel les cartons ont été légion, l'OL l'a emporté 2-1.

    De notre envoyé spécial à Bourgoin.

    Comme dernière répétition avant la reprise de la Ligue 1, les joueurs de l'OL ont été servis ce samedi soir à Bourgoin. En choisissant Getafe comme adversaire, Paulo Fonseca savait que son équipe allait se frotter à une formation physique et dure sur l'homme. La réputation ibérique a été au rendez-vous sur la pelouse de Pierre-Rajon. Dans un amical qui n'avait que le nom, l'OL a réussi à se défaire du piège de Getafe grâce à deux penaltys inscrits par Georges Mikautadze, en deux temps, et Ainsley Maitland-Niles (2-1).

    Pour cet ultime amical de l'été, l'OL évoluait avec l'équipe-type de la préparation, à une exception près. Préservé après sa sortie contre le Bayern Munich, Corentin Tolisso n'était pas de la partie à Bourgoin et a laissé sa place dans le onze à Tyler Morton. Arrivé seulement mardi, l'Anglais a été vite lancé dans le bain et s'en est plutôt bien sorti pour une première. Il faut dire que l'intensité mise par les deux équipes a clairement poussé à se mettre au niveau.

    Une histoire de penalty

    Dès la 1re minute, la réputation de "boucher" qui colle à la peau de Getafe a créé un frisson dans l'enceinte berjalienne. Mikautadze est resté de longues secondes au sol après une intervention à retardement et on s'est dit que la soirée pourrait mal tourner. Ce sentiment, les supporters l'ont eu plus d'une fois, mais l'OL a dû répondre et n'a pas forcément donné sa part au chien, à l'image du duo Kumbedi - Maitland-Niles parfois à la limite et tous deux avertis durant le premier acte.

    Dans cette rencontre hachée, les gardiens n'ont pas forcément eu grand-chose à faire. Soria s'est bien employé sur une demi-volée de Mikautadze (4e) mais à côté de ça, l'Espagnol n'a pas été mis à contribution. Pas plus que Rémy Descamps. Pourtant, à la pause, les deux portiers rentraient avec un but encaissé, à chaque fois sur penalty. Après une faute grattée par Merah, Mikautadze a eu besoin de s'y reprendre à deux fois pour ouvrir le score (1-0, 24e). Un quart d'heure plus tard, Milla réduisait l'écart suite à une faute de Niakhaté, pris par le déplacement d'Iglesias.

    Un quart d'heure pour Sulc, 85 minutes pour Morton

    Avec cinq jaunes distribués par Mr Pignard à la pause, les deux équipes sont allées reprendre leurs esprits, mais dans le jeu, l'OL a clairement eu un ascendant, sans que cela se matérialise par de grosses occasions. La deuxième mi-temps a suivi le même chemin que la première niveau impact avec Mikautadze et Merah comme cibles favorites des Espagnols. C'est finalement sur un troisième penalty dans cette soirée que l'OL a repris les devants. Lancé en profondeur, le Géorgien a fait parler sa vitesse et sa technique pour obtenir la faute, mais aussi le rouge de Djene coupable d'être dernier défenseur.

    Après avoir vu Maitland-Niles lui laisser le premier, le numéro 69 a été grand seigneur et a rendu la pareille à l'Anglais. Dans son flegme légendaire, Maitland-Niles, pas loin du rouge quelques minutes plus tôt, a pris à contrepied Soria (2-1, 64e). Comme face au Bayern, Fonseca a attendu le dernier quart d'heure pour faire tourner avec les premiers pas de Pavel Sulc. Sans bobos et avec une nouvelle victoire, l'OL peut préparer avec confiance la reprise de la Ligue 1 qui se tiendra samedi prochain à Lens.

    8 commentaires
    1. Avatar
      ggs - sam 9 Août 25 à 21 h 00

      Des bourrins, c'est bien le terme adéquat

      Signaler
    2. Avatar
      gOLdorak - sam 9 Août 25 à 21 h 02

      Fofana tend à confirmer ce que je pense de lui : en supersub qui rentre à la 70ème face à une défense essorée, c'est un super joueur, mais en titulaire, il n'a absolument rien créé, n'est jamais parvenu à prendre son latéral de vitesse, et pas une seule de nos (rares occasions) n'est venue de son côté.

      En revanche, à peu près toutes les offensives viennent systématiquement de Merah, et il a l'air bien parti pour gagner ses galons de titulaire, parce qu'il a une intelligence dans le placement entre les lignes et la vision de jeu qui font que sans lui, on est juste capable de jouer en U.

      Signaler
      1. Avatar
        Mopi do Brasil - sam 9 Août 25 à 21 h 26

        On ne peut pas se baser sur ce match pour dire cela de Fofana. Il a perdu deux semaines de prépa à cause de son trauma. On voyait qu'il était en manque de rythme.
        En revanche, complètement d'accord pour Merah. Il a été tellement bon durant toute la prépa. Il joue simple, avec maturité, apporte de la vitesse, case des lignes, fait des efforts défensifs. Il mérite d'être titulaire.

        Signaler
    3. Avatar
      gOLdorak - sam 9 Août 25 à 21 h 03

      Sinon, dire que la rencontre était "hachée", ça revient à oublier une lettre...

      Signaler
    4. Bidibulle
      Bidibulle - sam 9 Août 25 à 21 h 03

      OLV et bibi l avaient dit à 18h15...

      Equipe de s.lopes ... moche version foot d espagne des années 80...

      ( 36 tu peux pas comprendre ..)

      Pas vu le match... tout le monde est sur pieds?

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - sam 9 Août 25 à 21 h 05

      Une bien jeune équipe de l'OL , mais qui s'en est encore très bien sorti , face à une équipe dure sur l'homme et à la limite .
      Moreira et Merah , ça joue , il y a du talent et ils sont très actifs .
      Tyler , interessant , belle technicité .
      Très bonne prépa , Sulc a revoir au plus vite , on a hate .

      Signaler
    6. j.f.ol
      j.f.ol - sam 9 Août 25 à 21 h 17

      Merha, il est super bon
      Il nous fera pas du cherki mais a se demander s'il ne sera un joueur précieux cette saison

      Signaler
    7. Altheos
      Altheos - sam 9 Août 25 à 21 h 26

      Alors juste pour préciser encore et encore : on n'expulse pas pour être dernier défenseur.
      C'est annihilation d'une occasion nette de but qui provoque le rouge.
      Que le joueur adverse soit le dernier défenseur n'est qu'une variale qui aide à la prise de décision de l'arbitre.
      Voilà, c'était ma petite remarque du soir.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
