Pour son dernier match de la préparation, l’OL affronte Getafe ce samedi (19h) à Bourgoin. Après le prestige du Bayern Munich, les joueurs de Paulo Fonseca feront face à une formation réputée physique.

Un dernier pour la route. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL se paie une dernière sortie amicale afin de mettre tous les voyants au vert. Cela permettra surtout aux joueurs de Paulo Fonseca de retrouver leur public pour la première fois de l’été et avant le retour au Parc OL le samedi 23 août contre le FC Metz. Dans un stade Pierre-Rajon qui n’a plus de secret pour le club lyonnais, l’ultime répétition n’offrira pas un adversaire de prestige aux supporters berjalliens prenant place à 19h dans les travées du stade.

Si l’OL était allé crescendo pour monter le curseur de l’adversité jusqu'à ce match de gala contre le Bayern Munich samedi dernier, les Lyonnais affronteront Getafe à 19h. Loin d’être une opposition rêvée pour un dernier match en public, mais la venue du 11e de Liga va certainement répondre à une donnée souhaitée par Fonseca. Cela de se frotter à une formation qui pourrait avoir plus ou moins les caractéristiques de Lens, premier adversaire en Ligue 1 dans une semaine.

Une réputation de "bouchers"

Pendant 90 minutes, l'adversité proposée devrait plaire au Portugais. Peut-être aussi en croisant les doigts pour ne pas avoir de mauvaises surprises à Bourgoin et une blessure malvenue. En ce sens, le repos octroyé à Corentin Tolisso rentre dans ce processus. Toutefois, avec Getafe, les coéquipiers de Clinton Mata ont intérêt à avoir leurs protège-tibias bien accrochés. Car oui, la formation espagnole a la réputation d’avoir un peu trop tendance à mettre le pied.

Un constat que nous confirme Getafe France, le compte français qui suit l’actualité du club espagnol sur X. "Il est vrai que l'équipe est reconnue pour être une équipe de 'boucher'. Bordalas compte beaucoup sur ses cadors qui apportent une grinta incomparable. L'effectif a rarement été adapté à créer du jeu et il a dû utiliser les moyens à disposition, défensifs et très rugueux." À l’image de ce qu’on avait pu voir en Autriche contre Majorque, l’amical de ce samedi pourrait n’avoir que le nom. Toutefois, il serait réducteur de limiter le club de la banlieue espagnole à de simples découpeurs.

"Une équipe qui harcèle au milieu"

Présent en Liga depuis 2017 après une descente express d’une saison, Getafe a su se faire une place sur l’échiquier espagnol avec notamment cette 5e place décrochée en 2019. Dans l’ombre des omnipotents voisins que sont le Real et l’Atlético, la formation guidée par José Bordalas tente de faire avec les moyens du bord avec "des joueurs présents depuis plusieurs saisons déjà (Djéné, Arrambarri, Mayoral) et qui en sont l'âme", pour Getafe France. Un style "qui base beaucoup son jeu sur l'intensité et les duels physiques" note Guille Puig, fondateur de Más Que Azules, média dédié au club espagnol. Les noms ne seront pas ronflants à Bourgoin au contraire de l’Allianz Arena samedi dernier, mais Getafe aura des atouts à faire valoir.

Avec Borja Mayoral, passé par le Real Madrid ou la Roma, et Christantus Uche offensivement, 'El Geta' joue avec "un bloc très haut, avec une défense avancée. Elle a tendance à aborder les matchs en laissant peu d'espaces au milieu de terrain, afin de pouvoir récupérer le ballon dans le camp adverse. Elle a un jeu direct lorsqu'il s'agit de sortir le ballon." Des caractéristiques proches de ce que l’on pourrait voir à Lens le 16 août ? En tout cas, cela sera un bon test pour l’OL et Paulo Fonseca, à la recherche de certitudes dans le jeu sous pression.