Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Mercato : Mata confirme une prolongation avec l’OL

  • par David Hernandez
  • 16 Commentaires

    • Au club depuis 2023, Clinton Mata était en fin de contrat à la fin de la saison qui arrive. Le défenseur angolais va s’inscrire dans la durée à l'OL, comme il l’a confirmé.

    Du haut de ses 32 ans, il fait figure d’ancien. Il n’est à l’OL que depuis deux saisons, mais il fait partie des cadres et a rapidement séduit l’environnement lyonnais. Par ses prestations, mais aussi par sa personnalité, Clinton Mata fait l’unanimité entre Rhône et Saône. Pourtant, en deux saisons, il a tout connu et pas forcément ce qui était attendu au moment de sa signature à l’été 2023. Des changements de coachs incessants, le spectre d’une relégation sur le terrain puis en coulisses, une incroyable remontée, des soirées européennes.

    Deux saisons qui donnent l’impression d’avoir vécu une décennie à l’OL. "J'étais vraiment tranquille, les gens m'envoyaient des messages : waouh, Ligue 2 ! Je ne répondais même pas, a-t-il avoué dans une interview donnée à L’Equipe. Je ne suis pas Français et d'un point de vue extérieur, Lyon reste un grand club, une institution. En aucun cas, je savais que Lyon descendrait." Malgré toutes ces turbulences, Mata s’y sent bien et ne compte pas mettre les voiles.

    "J'ai toujours eu ce rôle d'encadrer les jeunes"

    Annoncé dans le viseur de clubs turcs lors du dernier mercato hivernal, l’international angolais restait l’une des priorités lyonnaises en termes de prolongation. Après avoir réussi à convaincre Nicolas Tagliafico, les dirigeants rhodaniens en ont fait de même avec Clinton Mata. Si elle n’est pas encore officielle, cette prolongation a été confirmée par le principal intéressé. "Pourquoi j’ai prolongé ? Déjà pour le projet qu'ils ont installé, un projet dans lequel on va plus faire confiance aux jeunes, à la formation, je suis un peu dans le même rôle qu'à Bruges ou Genk. En fait, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec Joakim Maehle, qui est à Wolfsburg maintenant, Max de Cuyper, qui est parti à Brighton, je peux vous en citer plein."

    Dans un rôle de grand frère, Clinton Mata aura fort à faire cette saison et les prochaines pour encadrer cette nouvelle génération qui doit maintenir l’OL à flot.

    16 commentaires
    1. Monark supports Queen Michele
      Monark supports Queen Michele - jeu 7 Août 25 à 9 h 38

      On savait déjà que tu es un mec bien champion.tu le démontres une fois encore.
      On compte sur toi pour tenir la baraque derrière.❤️💙

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - jeu 7 Août 25 à 9 h 49

      C'est une très bonne nouvelle, ce joueur entrera dans l'histoire de l'OL

      Signaler
    3. Bioman
      Bioman - jeu 7 Août 25 à 9 h 51

      Tolisso, Tagliafico, Descamps, Mata, de vrais capitaines....

      Cherchez l'intrus !

      Vraiment bien de le conserver !

      Signaler
      1. Oh-Greg-il-la-sort
        Oh-Greg-il-la-sort - jeu 7 Août 25 à 10 h 33

        Je ne vois pas l'intérêt de décrédibiliser Descamps? Il fait le job avec une bonne mentalité, un bon élément

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - jeu 7 Août 25 à 10 h 39

          Il sort une bonne prépa, il a la confiance du coach en attendant une recrue. On sait que la confiance pour un gardien ça compte énormément. Aucune utilité de le descendre

        2. Bioman
          Bioman - jeu 7 Août 25 à 10 h 55

          Je ne décrédibilise pas Descamps, je ne le vois pas capitaine...pas leader, et à peine titulaire..Ca c'est ce que j'en ai vu sur le match contre le Bayern, le seul que j'ai à peu près suivi ! et ses quelques matchs de la saison dernière.

          Niveau mentalité personnellement je n'ai pas vraiment aimé la sortie de son agent,(l'a-t-il fait sans consentement du joueur?! ), sur le fait qu'il devrait jouer, en fait ça se gagne sur le terrain. Et de toute sa carrière ça s'est passé qu'une demi-saison. Moi je veux bien qu'il soit bon mais le choix, pour l'instant, de ses différents coachs n'en faisait qu'un second couteau !

          Toi, qui a un pseudo à la gloire d'un vrai bon, avec tout ce que l'on demandait à un gardien à l'époque, tu te contentes de peu aujourd'hui !

        3. Bioman
          Bioman - jeu 7 Août 25 à 10 h 57

          @ BadGone91
          "Il sort une bonne prépa, il a la confiance du coach en attendant une recrue"

          Ah oui...Ca veut bien dire ce que ça veut dire...

    4. Avatar
      BadGone91 - jeu 7 Août 25 à 9 h 52

      C'est bien, on a besoin de mec comme lui, toujours good vibe, mais qui se donne à fond sur le terrain ! En plus de ça il peut être là pour encadrer et montrer l'exemple aux jeunes, et quel exemple ! Si seulement tout le monde pouvait prendre exemple sur lui !

      Pour ce qui est de la prolongation, certains avaient peur que ce soit pour 2 années supplémentaires, soit encore 3 ans de contrat. J'attends de voir l'officialisation, mais étant donné son salaire et son attitude, je ne pense pas que ce soit lui qui cause le plus de problèmes !

      Signaler
    5. Avatar
      olgoneforever - jeu 7 Août 25 à 10 h 00

      Très bien ! Bonne saison à toi Clinton et bravo au staff!

      Signaler
    6. Toitoi
      Toitoi - jeu 7 Août 25 à 10 h 18

      Youpi ! A voir combien de temps il doit rester.

      Signaler
    7. Avatar
      regard01 - jeu 7 Août 25 à 10 h 22

      Après la prolongation de Tagliafico , une autre très bonne nouvelle.

      Signaler
    8. OLVictory
      OLVictory - jeu 7 Août 25 à 10 h 45

      Tagliafico et Mata sont nos meilleures recrues 😉

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 7 Août 25 à 10 h 48

        Rpz JMA 😉

        Eux au moins on connait leur niveau et leur place est déjà réservée. Ce qui n'est pas le cas des petits nouveaux.

        Signaler
    9. Altheos
      Altheos - jeu 7 Août 25 à 10 h 58

      J'ai énormément d'admiration pour Clinton.
      Ce n'est pas un top joueur, mais question envie, abnégation, comportement, y'a rien à dire, c'est un monstre.
      Régulier et fiable.
      Et quelle mentalité exemplaire.
      Punaise, ça fait du bien de savoir qu'il sera là encore deux ou trois ans.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 7 Août 25 à 11 h 00

        D'autant plus qu'on aura besoin de lui pour encadrer des jeunes

        Signaler
    10. vav
      vav - jeu 7 Août 25 à 10 h 59

      Super nouvelle! On lui souhaite de continuer à performer, il assure.

      Une des meilleures trouvailles de ces dernières années (c’est pas souvent qu’on trouve un gars comme ça au niveau satisfaisant, fiable, mentalité top, sans se ruiner).

      S’inspirer de ce genre de recrutement- des gars qui enchaînent dans des championnats mineurs.

      Signaler

