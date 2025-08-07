Mercato : Mata confirme une prolongation avec l’OL

Au club depuis 2023, Clinton Mata était en fin de contrat à la fin de la saison qui arrive. Le défenseur angolais va s’inscrire dans la durée à l'OL, comme il l’a confirmé.

Du haut de ses 32 ans, il fait figure d’ancien. Il n’est à l’OL que depuis deux saisons, mais il fait partie des cadres et a rapidement séduit l’environnement lyonnais. Par ses prestations, mais aussi par sa personnalité, Clinton Mata fait l’unanimité entre Rhône et Saône. Pourtant, en deux saisons, il a tout connu et pas forcément ce qui était attendu au moment de sa signature à l’été 2023. Des changements de coachs incessants, le spectre d’une relégation sur le terrain puis en coulisses, une incroyable remontée, des soirées européennes.

Deux saisons qui donnent l’impression d’avoir vécu une décennie à l’OL. "J'étais vraiment tranquille, les gens m'envoyaient des messages : waouh, Ligue 2 ! Je ne répondais même pas, a-t-il avoué dans une interview donnée à L’Equipe. Je ne suis pas Français et d'un point de vue extérieur, Lyon reste un grand club, une institution. En aucun cas, je savais que Lyon descendrait." Malgré toutes ces turbulences, Mata s’y sent bien et ne compte pas mettre les voiles.

"J'ai toujours eu ce rôle d'encadrer les jeunes"

Annoncé dans le viseur de clubs turcs lors du dernier mercato hivernal, l’international angolais restait l’une des priorités lyonnaises en termes de prolongation. Après avoir réussi à convaincre Nicolas Tagliafico, les dirigeants rhodaniens en ont fait de même avec Clinton Mata. Si elle n’est pas encore officielle, cette prolongation a été confirmée par le principal intéressé. "Pourquoi j’ai prolongé ? Déjà pour le projet qu'ils ont installé, un projet dans lequel on va plus faire confiance aux jeunes, à la formation, je suis un peu dans le même rôle qu'à Bruges ou Genk. En fait, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec Joakim Maehle, qui est à Wolfsburg maintenant, Max de Cuyper, qui est parti à Brighton, je peux vous en citer plein."

Dans un rôle de grand frère, Clinton Mata aura fort à faire cette saison et les prochaines pour encadrer cette nouvelle génération qui doit maintenir l’OL à flot.