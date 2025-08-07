Mercato : Mata confirme une prolongation avec l’OL

Au club depuis 2023, Clinton Mata était en fin de contrat à la fin de la saison qui arrive. Le défenseur angolais va s’inscrire dans la durée à l'OL, comme il l’a confirmé.
Du haut de ses 32 ans, il fait figure d’ancien. Il n’est à l’OL que depuis deux saisons, mais il fait partie des cadres et a rapidement séduit l’environnement lyonnais. Par ses prestations, mais aussi par sa personnalité, Clinton Mata fait l’unanimité entre Rhône et Saône. Pourtant, en deux saisons, il a tout connu et pas forcément ce qui était attendu au moment de sa signature à l’été 2023. Des changements de coachs incessants, le spectre d’une relégation sur le terrain puis en coulisses, une incroyable remontée, des soirées européennes.
Deux saisons qui donnent l’impression d’avoir vécu une décennie à l’OL. "J'étais vraiment tranquille, les gens m'envoyaient des messages : waouh, Ligue 2 ! Je ne répondais même pas, a-t-il avoué dans une interview donnée à L’Equipe. Je ne suis pas Français et d'un point de vue extérieur, Lyon reste un grand club, une institution. En aucun cas, je savais que Lyon descendrait." Malgré toutes ces turbulences, Mata s’y sent bien et ne compte pas mettre les voiles.
"J'ai toujours eu ce rôle d'encadrer les jeunes"
Annoncé dans le viseur de clubs turcs lors du dernier mercato hivernal, l’international angolais restait l’une des priorités lyonnaises en termes de prolongation. Après avoir réussi à convaincre Nicolas Tagliafico, les dirigeants rhodaniens en ont fait de même avec Clinton Mata. Si elle n’est pas encore officielle, cette prolongation a été confirmée par le principal intéressé. "Pourquoi j’ai prolongé ? Déjà pour le projet qu'ils ont installé, un projet dans lequel on va plus faire confiance aux jeunes, à la formation, je suis un peu dans le même rôle qu'à Bruges ou Genk. En fait, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec Joakim Maehle, qui est à Wolfsburg maintenant, Max de Cuyper, qui est parti à Brighton, je peux vous en citer plein."
Dans un rôle de grand frère, Clinton Mata aura fort à faire cette saison et les prochaines pour encadrer cette nouvelle génération qui doit maintenir l’OL à flot.
On savait déjà que tu es un mec bien champion.tu le démontres une fois encore.
On compte sur toi pour tenir la baraque derrière.❤️💙
C'est une très bonne nouvelle, ce joueur entrera dans l'histoire de l'OL
Tolisso, Tagliafico, Descamps, Mata, de vrais capitaines....
Cherchez l'intrus !
Vraiment bien de le conserver !
Je ne vois pas l'intérêt de décrédibiliser Descamps? Il fait le job avec une bonne mentalité, un bon élément
Il sort une bonne prépa, il a la confiance du coach en attendant une recrue. On sait que la confiance pour un gardien ça compte énormément. Aucune utilité de le descendre
Je ne décrédibilise pas Descamps, je ne le vois pas capitaine...pas leader, et à peine titulaire..Ca c'est ce que j'en ai vu sur le match contre le Bayern, le seul que j'ai à peu près suivi ! et ses quelques matchs de la saison dernière.
Niveau mentalité personnellement je n'ai pas vraiment aimé la sortie de son agent,(l'a-t-il fait sans consentement du joueur?! ), sur le fait qu'il devrait jouer, en fait ça se gagne sur le terrain. Et de toute sa carrière ça s'est passé qu'une demi-saison. Moi je veux bien qu'il soit bon mais le choix, pour l'instant, de ses différents coachs n'en faisait qu'un second couteau !
Toi, qui a un pseudo à la gloire d'un vrai bon, avec tout ce que l'on demandait à un gardien à l'époque, tu te contentes de peu aujourd'hui !
@ BadGone91
"Il sort une bonne prépa, il a la confiance du coach en attendant une recrue"
Ah oui...Ca veut bien dire ce que ça veut dire...
C'est bien, on a besoin de mec comme lui, toujours good vibe, mais qui se donne à fond sur le terrain ! En plus de ça il peut être là pour encadrer et montrer l'exemple aux jeunes, et quel exemple ! Si seulement tout le monde pouvait prendre exemple sur lui !
Pour ce qui est de la prolongation, certains avaient peur que ce soit pour 2 années supplémentaires, soit encore 3 ans de contrat. J'attends de voir l'officialisation, mais étant donné son salaire et son attitude, je ne pense pas que ce soit lui qui cause le plus de problèmes !
Très bien ! Bonne saison à toi Clinton et bravo au staff!
Youpi ! A voir combien de temps il doit rester.
Après la prolongation de Tagliafico , une autre très bonne nouvelle.
Tagliafico et Mata sont nos meilleures recrues 😉
Rpz JMA 😉
Eux au moins on connait leur niveau et leur place est déjà réservée. Ce qui n'est pas le cas des petits nouveaux.
J'ai énormément d'admiration pour Clinton.
Ce n'est pas un top joueur, mais question envie, abnégation, comportement, y'a rien à dire, c'est un monstre.
Régulier et fiable.
Et quelle mentalité exemplaire.
Punaise, ça fait du bien de savoir qu'il sera là encore deux ou trois ans.
D'autant plus qu'on aura besoin de lui pour encadrer des jeunes
Super nouvelle! On lui souhaite de continuer à performer, il assure.
Une des meilleures trouvailles de ces dernières années (c’est pas souvent qu’on trouve un gars comme ça au niveau satisfaisant, fiable, mentalité top, sans se ruiner).
S’inspirer de ce genre de recrutement- des gars qui enchaînent dans des championnats mineurs.