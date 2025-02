Mercato : l'OL veut prolonger Mata et Tagliafico

Respectivement sous contrat jusqu'en juin 2025 et 2026, Nicolas Tagliafico et Clinton Mata sont deux joueurs majeurs de l'OL. Le club veut les prolonger.

Pour l'Olympique lyonnais, la fin de l'exercice 2024-2025 sera cruciale à plus d'un titre. Il y a la Ligue Europa, où il entend aller le plus loin possible afin d'écrire une nouvelle belle page de son histoire européenne, mais il y a surtout la Ligue 1. Actuellement 6e du championnat, il lutte pour intégrer le top 4, synonyme de Ligue des champions. Et donc d'arguments supplémentaires pour prolonger d'éventuels cadres.

Il est essentiellement question ici de Nicolas Tagliafico et de Clinton Mata. Le premier est lié à l'OL jusqu'en juin prochain. Dans un entretien qu'il nous a accordé la semaine passée, il a clairement fait savoir que son futur "dépendra beaucoup de la fin de la saison ici et des options d'autres clubs." Autrement dit, se qualifier pour la C1 en 2025-2026 pourrait lui donner envie de rester.

L'OL veut proposer un an à Tagliafico

En tout cas, les dirigeants rhodaniens veulent le conserver. Selon nos informations, ils souhaitent proposer au champion du monde argentin une prolongation d'un an. Cependant, les discussions n'ont pas encore été engagées dans ce dossier.

Au contraire de celles pour Mata. Défenseur fiable et n'hésitant pas à donner de sa personne, on l'a vu dimanche contre le PSG (2-3), l'Angolais a été courtisé cet hiver. Mais l'Olympique lyonnais n'a pas l'intention de s'en séparer dans les mois à venir. Il a plutôt envie de lui soumettre une offre de prolongation, lui dont le contrat court jusqu'en 2026. A moins d'un an et demi de l'échéance, l'heure est venue d'ouvrir les négociations.