OL - Metz : des Lyonnais copieusement dominateurs sur le papier

Ce samedi (21 h 05), les joueurs lyonnais retrouvent le Parc OL pour affronter le FC Metz. Un bilan historique favorable pour l'OL.

Analyser le bilan historique des confrontations entre deux équipes ne présage en rien du résultat futur. Néanmoins, il peut nous aiguiller sur la position des deux formations en amont de la rencontre. Et rétrospectivement, entre Lyonnais et Messins, la balance penche davantage du côté de Décines.

À Lyon, les détails doivent faire la différence

Si l'OL est souvent désigné meilleur sur le papier, il n'a pas toujours assuré son statut de grand club français ces dernières années. Des points laissés sur le chemin aux lourdes conséquences sur le championnat. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle mentalité et une nouvelle philosophie. De toute manière, l'OL devra se montrer au rendez-vous à chaque partie s'il veut espérer entendre à nouveau les violons de la Ligue des champions.

Désormais, les détails doivent faire la différence et l'OL l'a bien compris. Les hommes de Paulo Fonseca ont commencé le nouvel exercice par une première victoire à Bollaert, face au RC Lens (1-0). Ce samedi soir (21 h 05), les Rhodaniens doivent réitérer la performance contre l'ancienne équipe de Georges Mikautadze, le FC Metz. En Ligue 1, l'OL affiche un bilan de dix victoires, deux matchs nuls et trois revers face aux Messins depuis 2008.

Un bilan plus disparate ces dernières années

Mais depuis la saison 2020-2021, l'OL n'est sorti vainqueur du duel qu'à deux reprises en Ligue 1 (2020, 2024). Parmi eux, deux succès de Metz (2021, 2022) et deux matchs nuls (2021, 2023). Même si les Grenats n'ont gagné qu'une seule fois au Parc OL (2021), la donne historique est plus équilibrée et les cartes redistribuées. D'autant que Metz, promu cette saison, aura à cœur de se réconcilier avec la victoire après sa défaite à domicile face à Strasbourg (0-1). Aux Rhodaniens de calmer les ardeurs messines et de poursuivre ce qui pourrait être le début d'une belle série.