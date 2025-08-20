Actualités
Les joueurs de l’OL contre Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL - Ligue 1 : en quête d’un six sur six inédit depuis 2019

  • par Lirone Nabet
    • L’Olympique lyonnais a démarré parfaitement sa saison en s'imposant à Lens (0-1) et espère confirmer samedi face à Metz (21 h 05).

    L’OL a remporté son premier match de la saison à Lens (0-1) grâce à un but de Georges Mikautadze. Une première victoire qui a donné confiance à l’équipe. Les Lyonnais se préparent maintenant pour accueillir Metz ce samedi (21 h 05) à Décines. Une victoire à domicile leur permettrait de signer un départ parfait, ce qui n’est plus arrivé depuis la saison 2019-2020. Ce possible six sur six représente un objectif et une belle promesse pour la suite de la saison. La statistique aurait pu être atteinte en 2022-2023, mais les victoires n’étaient pas venues dans l’ordre des journées à cause du report du match Lorient - OL en raison de l'état de la pelouse.

    Valider un début prometteur

    Les Rhodaniens avaient alors gagné contre Ajaccio et Troyes, mais pas enchaîné directement en J1 et J2. La dernière fois que l’OL avait réussi un six sur six dans l’ordre classique des journées remonte donc bien à la saison 2019-2020. Cette fois, le début est officiel et chronologique, ce qui rend la performance potentielle encore plus notable. Ce samedi, à 21 h 05, l’OL aura l’occasion de confirmer sa bonne entame en Ligue 1 en engrangeant trois points supplémentaires.

    2 commentaires
    1. Avatar
      michellahavane - mer 20 Août 25 à 16 h 07

      Le Groupama stadium doit devenir une forteresse imprenable . Pour l'instant a mon grand regret je ne peux pas me déplacer j'espère que vous serez nombreux et que vous allez devenir le meilleur public de france à tout point de vue . Allez l'OL allez les gones. 👍👍👍

    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - mer 20 Août 25 à 16 h 17

      👍🟥🟦

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut