Victime d’un violent coup à vingt minutes de la fin, Nicolas Tagliafico est resté de nombreuses minutes au sol. De quoi créer un sentiment de panique sur le banc de l’OL.

D’ordinaire, il est plutôt du genre à faire des fautes grossières. Samedi soir, il a été victime d’un vrai attentat. Alors que Monaco courait après le score depuis dix minutes suite au doublé de Pavel Sulc, Nicolas Tagliafico a vu Mamadou Coulibaly le percuter en plein vol. Une prise de karaté complètement non maitrisée de la part du Monégasque, entraînant un carton rouge. Si les dirigeants ont pesté sur le but annulé à la 52e, ils n’avaient rien à dire sur la décision de M. Brisard d’exclure le milieu de 21 ans. Il n’y avait pas de quoi vu la dangerosité du geste.

Une lourde sanction pour Coulibaly ?

Ce tacle en pleine gorge a forcément donné lieu à des contestations du banc lyonnais, vite calmé par le rouge sorti par l’arbitre central. Seulement, l’inquiétude a ensuite pris le dessus concernant l’état de santé de Tagliafico. Resté pendant un long moment au sol, l’Argentin s’en est plutôt bien sorti, pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca. "Est-ce que j’ai eu peur ? Au début, oui. Je pensais que c’était dans le cou. Après, j’ai vu qu’il allait bien. J’étais tranquille parce qu’il allait bien. Mais ce geste était très agressif. Ça m’a préoccupé." La commission de discipline qui se réunira mercredi devrait lourdement sanctionner Mamadou Coulibaly pour ce geste dangereux et non maitrisé.