Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
Nicolas Tagliafico lors d’Utrecht – OL (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Victime d’un violent coup à vingt minutes de la fin, Nicolas Tagliafico est resté de nombreuses minutes au sol. De quoi créer un sentiment de panique sur le banc de l’OL.

    D’ordinaire, il est plutôt du genre à faire des fautes grossières. Samedi soir, il a été victime d’un vrai attentat. Alors que Monaco courait après le score depuis dix minutes suite au doublé de Pavel Sulc, Nicolas Tagliafico a vu Mamadou Coulibaly le percuter en plein vol. Une prise de karaté complètement non maitrisée de la part du Monégasque, entraînant un carton rouge. Si les dirigeants ont pesté sur le but annulé à la 52e, ils n’avaient rien à dire sur la décision de M. Brisard d’exclure le milieu de 21 ans. Il n’y avait pas de quoi vu la dangerosité du geste.

    Une lourde sanction pour Coulibaly ?

    Ce tacle en pleine gorge a forcément donné lieu à des contestations du banc lyonnais, vite calmé par le rouge sorti par l’arbitre central. Seulement, l’inquiétude a ensuite pris le dessus concernant l’état de santé de Tagliafico. Resté pendant un long moment au sol, l’Argentin s’en est plutôt bien sorti, pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca"Est-ce que j’ai eu peur ? Au début, oui. Je pensais que c’était dans le cou. Après, j’ai vu qu’il allait bien. J’étais tranquille parce qu’il allait bien. Mais ce geste était très agressif. Ça m’a préoccupé." La commission de discipline qui se réunira mercredi devrait lourdement sanctionner Mamadou Coulibaly pour ce geste dangereux et non maitrisé.

    à lire également
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace
    1 commentaire
    1. Avatar
      regard01 - dim 4 Jan 26 à 11 h 23

      C’est involontaire, mais cela n’excuse en rien ce geste complètement fou. 5 à 8 matchs de suspension devraient (peut être) le faire réfléchir.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace 11:45
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge 11:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ligue 1 : Monaco ne décolère pas contre l’arbitrage face à l’OL 10:15
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce dimanche (11h15) 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag 08:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    À l’OL, il met un Sulc pas possible 08:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL fait une bonne opération comptable 07:30
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : ça passe pour Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal 03/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest 03/01/26
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 03/01/26
    Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3) 03/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan 03/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11 03/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur 03/01/26
    OL Académie
    OL : week-end de repos à l'académie 03/01/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
    Un Monaco - OL déjà déterminant pour la suite ? 03/01/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca loue la "compétitivité" de la Ligue 1 03/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Pendant Monaco - OL, Moussa Niakhaté attendu avec le Sénégal 03/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut