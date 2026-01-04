Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace

  • par David Hernandez

    • Samedi, l’OL est reparti avec une victoire de Monaco. Néanmoins, en récoltant un carton jaune, Clinton Mata est désormais sous la menace d’une suspension pour cinq avertissements.

    Aurait-il fallu lui laisser un peu de repos avant de replonger dans le bain ? La prestation de Clinton Mata à Monacosamedi soir n’a pas été la plus aboutie depuis son arrivée à l’été 2023. Moins d’une semaine après l’élimination de l’Angola à la CAN, le défenseur était déjà sur le pont avec l’OL sur le Rocher. Loin d’être impérial, le numéro 22 lyonnais a en plus été assez rapidement averti. Dès la 35e minute, Mata a vu M. Brisard lui infliger un carton jaune, le poussant donc à jouer avec la menace d’une exclusion pendant une heure.

    Hateboer toujours en sursis

    Tout est bien qui finit bien au stade Louis II pour Clinton Mata, mais l’avertissement reçu dans la Principauté n’est pas sans incidence pour le natif de Verviers en Belgique. Avec désormais quatre cartons récoltés depuis le début de la saison, l’Angolais est sous la menace d’une suspension au prochain jaune. Une situation similaire à Corentin Tolisso avant le match à Monaco, alors que le capitaine se verra suspendu pour le prochain match de Ligue 1, suite à son jaune à la 70e minute samedi.

    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge

