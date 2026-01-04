Monaco estime qu’il "aurait mérité beaucoup plus" contre l’OL

Battu 3-1 par l'OL à la maison pour sa première sortie de l’année 2026, l’AS Monaco avait beaucoup de regrets samedi soir. Sébastien Pocognoli aurait aimé ne pas repartir avec zéro point de ce match.

La communion des joueurs de l’OL tranchait avec la déception de ceux de l’AS Monaco samedi soir. Dans ce choc de Ligue 1, le club de la Principauté s’est enfoncé un peu plus dans la crise sportive qui le touche. Sur une série d’une victoire sur les huit derniers matchs de championnat, les Monégasques sont désormais à sept longueurs des places qualificatives pour l’Europe. Quand l’OL a fait un bon coup comptable, Monaco a vécu un sentiment bien différent. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli n’a pas voulu accabler ses joueurs ni se sentir en danger. "J’ai surtout besoin de sentir la flamme qui m’anime et elle est toujours présente. (…) Pour le moment, on traverse une passe difficile, mais il y a des choses positives."

"L'OL n'a pas dominé le match"

N’ayant pas voulu s’attarder plus longtemps qu’il n’en faut sur la décision de M. Brisard de ne pas valider le but de Thilo Kehrer, l’entraîneur monégasque est quand même conscient que ce fut un tournant dans cette rencontre. À 3-1, le score pourrait même paraitre flatteur si l’on s’en tient au discours du technicien belge. Battu dès sa première en 2026, Monaco aurait mérité bien mieux face à l’OL. "Je pense que les supporters ont vu une équipe qui s’est battue et qui a fait le jeu aussi. Encore une fois, Lyon n’a pas non plus dominé le match et on aurait certainement mérité beaucoup plus." Ce dimanche, c’est avant tout l’Europe qui s’éloigne pour Monaco.