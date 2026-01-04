Actualités
Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : Monaco ne décolère pas contre l’arbitrage face à l’OL

  • par David Hernandez

    • S’estimant lésé par les décisions de M. Brisard, Monaco enrageait contre l’arbitrage après la défaite face à l’OL. En cause ? Le but annulé à la 52e minute alors que le score était de 1-1.

    Les bonnes résolutions ne seront pas pour tout de suite en Ligue 1. Malgré le passage à la nouvelle année, le week-end de championnat a encore été marqué par de nombreuses critiques à l’encontre des arbitres. Après le rouge contestable vendredi lors de Toulouse - Lens, les rencontres entre Monaco et l’OL (1-3) et Lille - Rennes ont donné lieu à des colères des dirigeants. Au stade Louis II, ce sont les Monégasques qui ont moyennement apprécié la prestation de Jérôme Brisard.

    Si le rouge de Coulibaly ne souffre d’aucune contestation, le but annulé à Thilo Kehrer un peu plus. "On avait deux matches importants, l’OM et l’OL ce (samedi) soir. À chaque fois, il y a eu quelques décisions controversées de l’arbitre. L’arbitre a estimé qu’il y avait une faute de Jordan Teze. Cette décision a eu beaucoup d’impact pour nous. On voit que ça arrive de plus en plus souvent. La VAR devrait s’occuper un peu plus de ce genre de décisions", a pesté le directeur sportif Thiago Scuro.

    Une décision qui intervient à 1-1

    La colère du club de la Principauté peut s’entendre puisque le but refusé à la 52e minute intervient alors que le score était encore de 1-1 entre les deux équipes. Un tournant dans le match à l’avantage de l’OL, qui ne s’en plaindra sûrement pas ces prochains jours. Cette décision de M. Brisard sera forcément traitée par la DTA qui avouera certainement une erreur.

    Cela ne rapportera pas trois points à Monaco, qui ne comprend toujours pas, à l’image de Jordan Teze, principal acteur de cette action litigieuse. "Je ne sais pas pourquoi l’arbitre a refusé le but de Thilo, c’est vraiment bizarre. C’est d’abord Corentin Tolisso qui m’a poussé avec ses deux mains. Ensuite, je reviens dans ma position sans le toucher, et lui revient sur moi et attend le contact pour tomber. Ça nous a fait mal ce but refusé…"

