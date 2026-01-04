OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce dimanche (11h15)

Après un retour en salle samedi, les joueuses de l'OL Lyonnes ont rendez-vous avec leur public ce dimanche. La première séance de l'année est ouverte au public à 11h15.

Un dernier petit cadeau pour terminer en beauté ces vacances de Noël pour les jeunes et moins jeunes supporters de l'OL Lyonnes. Ce dimanche, le club lyonnais convie en effet ses fans à prendre place autour de l'un des terrains du GOLTC pour assister à l'entraînement des joueuses de Jonatan Giraldez. Le rendez-vous est donné à 11h15 pour la première de l'année 2026 pour les Fenottes.

Ayant repris possession du centre d'entraînement de Décines depuis samedi avec une reprise en salle, les coéquipières de Wendie Renard ont désormais une semaine pour préparer le derby contre l'AS Saint-Étienne en seizième de Coupe de France. Rien de mieux qu'un petit bain de foule pour lancer cette nouvelle année. Rendez-vous donc ce dimanche à 11h15 au GOLTC.