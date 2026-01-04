Actualités
Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Korbin Shrader lors d’OL Lyonnes – Atlético de Madrid (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : Shrader seule joueuse en salle pour l’entraînement public

  • par David Hernandez


    • Ce dimanche, l’OL Lyonnes reprenait le chemin de l’entraînement sur le terrain avec une ouverture au public. Devant 300 supporters, les Fenottes ont répété leurs gammes sans Korbin Shrader, restée en salle.

    Les bonnets, gants et autres cache-cou étaient de sortie ce dimanche matin et il y avait de quoi. Malgré le soleil présent à Décines, il ne faisait pas bien chaud au centre d’entraînement pour la première séance en 2026 des joueuses de Jonatan Giraldez. De retour au GOLTC samedi pour une batterie de tests et voir qui avait un peu trop abusé sur le foie gras, les Lyonnaises ont effectué leur première séance sur le terrain ce dimanche. Un entraînement loin d’être en petit comité puisque le club avait convié le public à venir à Décines. Pour ce dernier jour des vacances d’hiver, trois cents courageux ont bravé le froid pour applaudir Wendie Renard et ses coéquipières.

    Fathallah de retour avec les pros

    Avec une séance de dédicace après une grosse heure de travail, les Lyonnaises ont pu se reconnecter avec leur public. Le tout à une semaine du déplacement à Saint-Étienne en Coupe de France. Giraldez pouvait compter sur un groupe au complet. Néanmoins, bien que présente au centre, Korbin Shrader s’est contentée d’un travail en salle avec Liana Joseph, qui poursuit sa rééducation après sa rupture du ligament croisé en septembre. Les jeunes Sofia Bekhaled et Maïssa Fathallah étaient de la partie ce dimanche.

